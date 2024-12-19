Путин о победах российских пловцов на ЧМ: «Я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи»
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне завоевали шесть золотых медалей и четыре серебряных.
«Знаете, на чем я себя ловлю иногда, особенно в последнее время. Я когда смотрю что‑то, я редко смотрю телевизор и в интернете почти не бываю, но когда я смотрю на достижения и успехи наших людей...
Вот сейчас чемпионат мира был по плаванию, выходили ребята. Ребята здоровые, мощные, уверенные в себе чемпионы мира, девочки красивые. Смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успехов на международных Олимпиадах, смотрю на наших ученых молодых, вот с которыми недавно встречался.
Я вам честно говорю, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью», – сказал в ходе пресс‑конференции президент РФ Путин.
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