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Дмитрий Губерниев: «Разочарование года – это трусливая позиция некоторых федераций и спортсменов, побоявшихся ехать на Олимпиаду»

Дмитрий Губерниев назвал главное разочарование 2024 года в спорте.

«Разочарование года – это трусливая позиция некоторых федераций и спортсменов, побоявшихся ехать на Олимпиаду.

Но сделаю здесь оговорку: не считаю позицию борцов и дзюдоистов трусливой. Потому что они все сделали, отобрались на Олимпиаду и приняли решение не ехать. Это их позиция, я ее уважаю, потому что там выбивали сильных.

Но были люди, например, в гимнастике или в плавании, которые боялись и затуманивали спортсменам мозги. Ребят, если вы и дальше так будете позиционировать себя, то планета будет крутиться без вас», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

На Олимпиаде-2024 в Париже выступали 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2024
logoДмитрий Губерниев
дзюдо
плавание
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