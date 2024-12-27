Дмитрий Губерниев назвал главное разочарование 2024 года в спорте.

«Разочарование года – это трусливая позиция некоторых федераций и спортсменов, побоявшихся ехать на Олимпиаду.

Но сделаю здесь оговорку: не считаю позицию борцов и дзюдоистов трусливой. Потому что они все сделали, отобрались на Олимпиаду и приняли решение не ехать. Это их позиция, я ее уважаю, потому что там выбивали сильных.

Но были люди, например, в гимнастике или в плавании, которые боялись и затуманивали спортсменам мозги. Ребят, если вы и дальше так будете позиционировать себя, то планета будет крутиться без вас», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

На Олимпиаде-2024 в Париже выступали 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.