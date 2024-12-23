Лифинцев о нейтральном статусе: «Меня порадовало, что после старта не брали интервью. Думаю, мне это сыграло на руку»
– Вы довольно неэмоциональный человек. Представляете, что в будущем сможете в этом плане быть похожим на Юлию Ефимову, которая практически всегда излучает позитив?
– Ой, прям как Юля – нет, но если постараться, то, думаю, к 1/4 Юли я смогу приблизиться.
– Откуда такая неэмоциональность?
– Я с детства довольно спокойный парень, стараюсь вести себя тихо, быть наблюдательным – просто сидеть в уголочке. Не знаю, с детства так пошло.
– Это помогает в спорте?
– Не знаю, помогает ли это, но я привык. Не думаю, что мне это мешает, это не так уж и плохо, но, наверное, не так уж и хорошо.
– Вы даже после побед особых эмоций не показывали. Подавляли их или действительно не было вау-эффекта от успеха?
– Во-первых, мне нельзя было их показывать. Во-вторых, их особо и не было: я просто приплыл и даже особо не понимал, что происходит. Я был и удивлен, и рад. Эмоции были, но они не были яркими, и не сказать, что я хотел их показывать. Я был рад, но скорее удовлетворен своей работой.
– Почему нельзя было их показывать?
– Ограничение из-за нейтрального статуса – нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то.
– Что-то из условий допуска удивило?
– Нет, меня больше порадовало то, что после старта не брали интервью – тебя просто показали, ты помахал ручкой и ушел. Не надо было давать интервью и разговаривать со всеми – просто молча делали свое дело и уходили. Думаю, мне это сыграло на руку, – сказал Лифинцев.
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