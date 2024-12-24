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  • Пригода о фото с Лилли Кинг на пьедестале ЧМ: «На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой»
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Пригода о фото с Лилли Кинг на пьедестале ЧМ: «На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой»

Кирилл Пригода высказался о фото с американкой Лилли Кинг на чемпионате мира.

На ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште призеров на одинаковых дистанциях у мужчин и женщин награждали одновременно. Пригода и Кинг взяли серебряные медали на 100-метровке брассом и стояли на пьедестале вместе. 

«На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Настраивался поработать на команду, поэтому было не до эмоций и радости – была задача выложиться в эстафете, что и получилось. Очень рад, что так сложилось.

Если на этом награждении я не улыбаюсь, то есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой. Тогда уже можно было расслабиться», – сказал Пригода. 

Фото дня: американка Кинг и Кирилл Пригода вместе на пьедестале ЧМ по плаванию

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
плавание
logoсборная России
logoКирилл Пригода
logoЛилли Кинг
ТАСС
чемпионат мира на короткой воде
logoсборная США жен
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