Пригода о фото с Лилли Кинг на пьедестале ЧМ: «На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой»

Кирилл Пригода высказался о фото с американкой Лилли Кинг на чемпионате мира.

На ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште призеров на одинаковых дистанциях у мужчин и женщин награждали одновременно. Пригода и Кинг взяли серебряные медали на 100-метровке брассом и стояли на пьедестале вместе.

«На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Настраивался поработать на команду, поэтому было не до эмоций и радости – была задача выложиться в эстафете, что и получилось. Очень рад, что так сложилось.

Если на этом награждении я не улыбаюсь, то есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой. Тогда уже можно было расслабиться», – сказал Пригода.

Фото дня: американка Кинг и Кирилл Пригода вместе на пьедестале ЧМ по плаванию