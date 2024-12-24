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Кирилл Пригода: «Соперники на чемпионате мира встречали нас очень хорошо. Все были рады видеть российских спортсменов, борьба была достойной»

Кирилл Пригода заявил, что соперники хорошо встречали российских пловцов на ЧМ.

Россияне выступили в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде в Венгрии. На счету команды 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряных. 

– Вы повидали много чемпионатов мира, и, конечно, много раз плыли в Будапеште. Как выглядел ЧМ-2024 на общем уровне?

– Приятно, что развитие не стоит на месте, и организаторы каждый раз стараются придумать что-то новое. Люди работают, это видно. Новые интеграции, но форматы награждения и проведения соревнований. Мне турнир очень понравился. Приятно было поучаствовать. 

Соперники очень хорошо встречали нас. Все были рады видеть российских спортсменов. Настоящий соперник хочет, чтобы было больше сильных соперников, а не меньше. Борьба была достойной.

Да, кто-то не приехал, но все что было на турнире, прошло очень достойно. Я в основном общался с ребятами, с которыми выступал на предыдущих крупных турнирах. Это представители всех стилей: спинисты, кролисты, многие. Мы вспомнили старые времени, по-дружески поговорили, – сказал семикратный чемпион мира на короткой воде.

Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 6 золотых на ЧМ!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт день за днем
чемпионат мира на короткой воде
плавание
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logoКирилл Пригода
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