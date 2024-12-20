Минаков после ЧМ: «Наворачиваются слезы от осознания того, сколько людей мы смогли объединить и сплотить нашими выступлениями»

Андрей Минаков заявил, что у него наворачиваются слезы после выступления на ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали.

Минаков стал победителем в составе комбинированной эстафеты 4x100 м с мировым рекордом.

«Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто смотрел, переживал и поддерживал. Эта поддержка чувствовалась на все 100! У меня наворачиваются слезы от осознания того, сколько людей мы смогли объединить и сплотить нашими выступлениями!

Несомненно, это была невероятно насыщенная и эмоциональная неделя, полная взлетов и падений. Спустя такой продолжительный перерыв мы совсем забыли, что это такое и как нам этого не хватало! Несмотря на все действующие ограничения для нейтральных спортсменов, это был самый сплоченный коллектив, и каждый из нас отдавался на максимум.

Ну и, конечно, кульминацией стало наше выступление в эстафете – золото! Рекорд мира!» – написал Минаков в своем телеграм-канале.

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