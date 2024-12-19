«У меня задача – не хвалить. После эстафеты на ЧМ зашла к Лифинцеву и Корневу: «Чемпионами мира вы были вчера, а сегодня – тюбики». Тренер Байдалова о пловцах

Тренер Ольга Байдалова объяснила, почему назвала российских пловцов «тюбиками».

Сейчас под руководством Байдаловой занимается, в частности, пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев . После ЧМ в Будапеште она ответила на вопросы о том, как начинала свою тренерскую карьеру в 90-е годы.

– Правда, что работали в бассейне тайком от семьи?

– Так и было. Я же с 12 лет мечтала тренировать. Но в конце 90-х это было не лучшей идеей. Мама была категорически против, поэтому я от всех скрывала.

Период действительно был непростой. Вот представьте, у тебя шесть тренировок в день, а зарплата – 800 рублей. На нынешнее время – ну, 8000. И ее еще не платили, бывало, по полгода.

– Как выкручивались?

– Мама очень помогала. Но мне тогда еда снилась постоянно. Работаешь и просто умираешь с голоду. Но стоишь. Денег нет, что делать? Я же тогда и курить начала. Перебивала аппетит. Этот недостаток со мной до сих пор.

Но те времена сформировали мой характер. Я стала жесткой. И по отношению к себе, и к другим. На следующее утро после победной эстафеты на ЧМ зашла в номер к Лифинцеву и Корневу: «Привет, тюбики! Чего лежим? Надо собирать вещи, скоро в аэропорт» – «Мы уже не тюбики, мы – чемпионы мира!» – «Чемпионами мира вы были вчера, а сегодня – тюбики. Кстати, в январе вас ждет жесткая черновая работа. Понятно?»

Егор (Корнев) повернулся к Мирону: «Ты ждал, что нас будут хвалить?» – «В принципе, как обычно – нет».

Но у меня задача – не хвалить. Удобно быть мягкой и пушистой. Вот только мы ради другого работаем. Я расслаблюсь – они расслабятся. А они должны чувствовать мою уверенность, – рассказала Байдалова в интервью Спортсу’’.

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