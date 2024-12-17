Глава Федерации водных видов спорта России: «Уже без сомнений – мы будем на ЧМ в Сингапуре. Мы приоткрываем дверь и говорим, что выступаем и в личных зачетах, и командных»

Дмитрий Мазепин подтвердил, что россияне выступят на ЧМ-2025 по водным видам.

Чемпионат мира пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

– Мы приедем в Сингапур. Уже без сомнений – мы будем в Сингапуре.

– Это уже точно?

– Это уже точно. Мы будем в Сингапуре. До последнего момента у нас было разграничение, что лично можно, а командами нельзя. Теперь мы приоткрываем эту дверь и говорим, что мы выступаем и в личных зачетах, и командных. В каждом виде водных видов спорта.

Еще будут соревнования, я уверен, по трем остальным федерациям: синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, – сказал глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Мазепин .

15 декабря завершился ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступали в нейтральном статусе.