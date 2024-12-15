Рылов о победе россиян в эстафете: «Красавцы и молодцы! Видно было, что уже тяжеловато – на протяжении всего ЧМ выжимали из себя все, что могли»

Евгений Рылов прокомментировал победу россиян в эстафете на ЧМ по плаванию.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев победили в комбинированной эстафете 4×100 метров с мировым рекордом, показав результат 3 минуты 18,68 секунды.

«Ребята, это было прекрасно. Красавцы и молодцы! Видно было, что уже тяжеловато заходят, потому что на протяжении всего чемпионата мира выжимали из себя все, что могли.

Не прям лучшие результаты [заплывов в эстафете], которые могли показать, но я и сам в эстафете на Олимпиаде проплыл очень плохо, почти на секунду хуже от своего победного результата.

Прекрасно их понимаю: когда была отличная реализация на своей дистанции, с каждым днем будет становится только хуже. Сделали все, что могли. Андрей Минаков очень сильно собрался, у него не все получилось в личке, но в эстафете он все идеально сделал. И это надо отдельно отметить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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