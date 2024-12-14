Клепикова не выступит в финале 100-метровки баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде
Россиянка Дарья Клепикова не выступит в финале на 100 м баттерфляем на ЧМ.
Клепикова отобралась в финал с 8-м результатом, однако в старт-листе на решающий заплыв ее фамилия отсутствует.
В списке нет также Арины Сурковой, которая показала в полуфинале 9-й результат и была первой запасной.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sportbox
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