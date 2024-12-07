Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»

Михаил Дегтярев заявил, что не осуждает спортсменов за нейтральный статус.

10-15 декабря в Будапеште пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне допущены к участию только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Много раз говорил: нейтральный статус – боль, но для профессионального спортсмена именно нужно принять участие в старте, завоевать награды. Мы их не осуждаем, они от гимна, герба не отказывались – их лишили.

Мы как спортивные чиновники будем в юридическом и политическом ключе отстаивать их права, поддерживать. Мы поддерживаем всех спортсменов, будем болеть за наших пловцов в Будапеште», – сказал министр спорта России Дегтярев .