Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
Михаил Дегтярев заявил, что не осуждает спортсменов за нейтральный статус.
10-15 декабря в Будапеште пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне допущены к участию только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.
«Много раз говорил: нейтральный статус – боль, но для профессионального спортсмена именно нужно принять участие в старте, завоевать награды. Мы их не осуждаем, они от гимна, герба не отказывались – их лишили.
Мы как спортивные чиновники будем в юридическом и политическом ключе отстаивать их права, поддерживать. Мы поддерживаем всех спортсменов, будем болеть за наших пловцов в Будапеште», – сказал министр спорта России Дегтярев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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