Кожакин о нейтральном статусе: «Зависимости от мнения коллектива у меня нет. Буду продолжать сражаться за свою карьеру»

Российский пловец Иван Кожакин рассказал о получении нейтрального статуса.

— Иван, ты получил нейтральный статус. Почему решился?

— Когда стало известно, что другие ребята — Андрей Минаков, Ника Годун — получают нейтральный статус, причем под «присмотром» Всероссийской федерации плавания, я тоже решил податься. Для меня отправной точкой стало мнение Центра спортивной подготовки и Департамента физкультуры и спорта Магаданской области, потому что переживал лишиться поддержки на местном уровне.

В сентябре 2023-го на собрании Олимпийского комитета дали понять, что страна поддерживает российских спортсменов, а не нейтральных, что в приоритете Игры дружбы.

Позже периодически появлялись мысли о получении статуса, особенно когда в мае на чемпионате России легко проплыл по отборочному времени и можно было смело ехать на Олимпиаду. Но надо было искать старты и заморачиваться, я бы физически не успел это сделать.

— Как вообще выглядело получение статуса?

— Прислали электронную Google-форму, в ней ставишь пунктики, даешь ссылки на свои соцсети, есть отдельный вопрос, высказывались ли вы где-либо в поддержку военных действий. И в конце спрашивают, согласен ли я с рекомендациями World Aquatics по участию нейтральных спортсменов в соревнованиях — документ, который есть в свободном доступе и в котором нет ничего про осуждение действий государства. Через пять дней прислали, что все подтвердили. Я, наверное, самый чистый, у меня нечего проверять.

— Трагедия русского спортсмена сейчас в том, что он зажат с двух сторон. Получил статус — предатель. Но при этом подался на Олимпиаду — тебя срезал МОК по надуманным причинам.

— Действительно, это палка о двух концах. Правильная позиция — не осуждать ни одну из позиций. Берем Женю Рылова — он двукратный олимпийский чемпион. У него и цели другие, и мнение свое, мнение стоит уважать. Климента Колесникова тоже не так влекут международные старты. Их видение соответствует их положению.

Я же ни разу не выезжал на международные соревнования, кроме этапа Кубка мира в Казани в 2021 году. Нигде еще не был, и так как я из Магадана, то должен суетиться раньше и больше остальных.

— Давила мысль о том, что коллектив может не понять?

— Из-за нашей отдаленности я за всю карьеру ни разу не был на озере Круглом с ребятами и не тренировался с ними. Приезжаю на чемпионат России — мы с ними прекрасно общаемся, многие по-человечески нравятся мне, особенно брассисты. Но зависимости от их мнения у меня нет. Я первый чемпион России с Дальнего Востока за всю историю и буду продолжать сражаться за свою карьеру, — сказал Кожакин.