Илья Бородин: «Хотелось бы, чтобы Маршан приехал на ЧМ в Будапешт. Там много кто может навязать борьбу, хорошая компашка соберется»
Бородин победил в финале 400 м комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, показав результат 3.57,67. Это лучшее время сезона в мире.
– Вы следили за мировыми результатами в этом сезоне?
– Открывал рейтинг, смотрел этапы Кубка мира. То, что получился первый результат сезона – я думаю, скоро его очень сильно подвинут.
– Но вы сами довольны?
– Всегда хочется лучше. Я не буду доволен до тех пор, пока этот результат не станет лучшим в мире вообще. <...>
– Вы сами от себя такое время ждали?
– Ждал. Потому что ребята на этой дистанции плыли быстро практически весь сезон. Думаю, они и сейчас не спят, а работают. Через пару недель увидим, кто на что готов.
– Вы сможете еще ускориться к 10 декабря, когда стартует чемпионат мира в Будапеште?
– Поправлю вас – к 14 декабря, в этот день состоится финал на этой дистанции. Я всегда хочу ускориться. Это нормально, что ты никогда не доволен результатом, если это не рекорд мира. Вот будем стараться, работать дальше.
– А приедет ли в Венгрию четырехкратный олимпийский чемпион Леон Маршан?
– Вроде как да. Мне хотелось бы, чтобы он поехал.
– Чтобы устроить дуэль с французом?
– Думаю, много кто там сможет навязать борьбу. Хорошая там компашка соберется, – сказал пловец.
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