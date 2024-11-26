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Илья Бородин: «Хотелось бы, чтобы Маршан приехал на ЧМ в Будапешт. Там много кто может навязать борьбу, хорошая компашка соберется»

Илья Бородин заявил, что хотел бы посоревноваться с Маршаном на чемпионате мира.

Бородин победил в финале 400 м комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, показав результат 3.57,67. Это лучшее время сезона в мире. 

– Вы следили за мировыми результатами в этом сезоне?

– Открывал рейтинг, смотрел этапы Кубка мира. То, что получился первый результат сезона – я думаю, скоро его очень сильно подвинут.

– Но вы сами довольны?

– Всегда хочется лучше. Я не буду доволен до тех пор, пока этот результат не станет лучшим в мире вообще. <...>

– Вы сами от себя такое время ждали?

– Ждал. Потому что ребята на этой дистанции плыли быстро практически весь сезон. Думаю, они и сейчас не спят, а работают. Через пару недель увидим, кто на что готов.

– Вы сможете еще ускориться к 10 декабря, когда стартует чемпионат мира в Будапеште?

– Поправлю вас – к 14 декабря, в этот день состоится финал на этой дистанции. Я всегда хочу ускориться. Это нормально, что ты никогда не доволен результатом, если это не рекорд мира. Вот будем стараться, работать дальше.

– А приедет ли в Венгрию четырехкратный олимпийский чемпион Леон Маршан?

– Вроде как да. Мне хотелось бы, чтобы он поехал.

– Чтобы устроить дуэль с французом?

– Думаю, много кто там сможет навязать борьбу. Хорошая там компашка соберется, – сказал пловец. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
чемпионат мира на короткой воде
logoЛеон Маршан
logoсборная России
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logoИлья Бородин
плавание
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