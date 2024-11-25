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  • Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Мишарина, Шакирова, Бородин, Шевляков одержали победы, Ефимова – 2-я
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Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Мишарина, Шакирова, Бородин, Шевляков одержали победы, Ефимова – 2-я

Евгения Чикунова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Санкт-Петербург

25 ноября

Женщины

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.04,07

2. Юлия Ефимова – 1.05,28

3. Ралина Гилязова – 1.05,84

50 м, спина

1. Мария Осетрова – 26,51

2. Арина Хитева – 26,53

3. Милана Степанова – 26,66

200 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 2.09,08

2. Ирина Звягинцева – 2.09,80

3. Дарья Трофимова – 2.10,56

1500 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 15.45,72

2. Анастасия Кувычко – 16.07,40

3. Александра Хайлова – 16.08,19

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 22,15

2. Олег Костин – 22,41

3. Егор Юрченко – 22,57

400 м, комплекс

1. Илья Бородин – 3.57,67

2. Эдуард Валиахметов – 4.05,21

3. Вахтанг Багатурия – 4.09,88 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Милана Степанова
Роман Шевляков
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logoсборная России
Арина Хитева
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