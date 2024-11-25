Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Мишарина, Шакирова, Бородин, Шевляков одержали победы, Ефимова – 2-я
Евгения Чикунова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Санкт-Петербург
25 ноября
Женщины
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.04,07
2. Юлия Ефимова – 1.05,28
3. Ралина Гилязова – 1.05,84
50 м, спина
1. Мария Осетрова – 26,51
2. Арина Хитева – 26,53
3. Милана Степанова – 26,66
200 м, комплекс
1. Яна Шакирова – 2.09,08
2. Ирина Звягинцева – 2.09,80
3. Дарья Трофимова – 2.10,56
1500 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 15.45,72
2. Анастасия Кувычко – 16.07,40
3. Александра Хайлова – 16.08,19
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 22,15
2. Олег Костин – 22,41
3. Егор Юрченко – 22,57
400 м, комплекс
1. Илья Бородин – 3.57,67
2. Эдуард Валиахметов – 4.05,21
3. Вахтанг Багатурия – 4.09,88
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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