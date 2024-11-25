Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Мишарина, Шакирова, Бородин, Шевляков одержали победы, Ефимова – 2-я

Евгения Чикунова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде Чемпионат России Санкт-Петербург 25 ноября Женщины 100 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 1.04,07 2. Юлия Ефимова – 1.05,28 3. Ралина Гилязова – 1.05,84 50 м, спина 1. Мария Осетрова – 26,51 2. Арина Хитева – 26,53 3. Милана Степанова – 26,66 200 м, комплекс 1. Яна Шакирова – 2.09,08 2. Ирина Звягинцева – 2.09,80 3. Дарья Трофимова – 2.10,56 1500 м, вольный стиль 1. Ксения Мишарина – 15.45,72 2. Анастасия Кувычко – 16.07,40 3. Александра Хайлова – 16.08,19 Мужчины 50 м, баттерфляй 1. Роман Шевляков – 22,15 2. Олег Костин – 22,41 3. Егор Юрченко – 22,57 400 м, комплекс 1. Илья Бородин – 3.57,67 2. Эдуард Валиахметов – 4.05,21 3. Вахтанг Багатурия – 4.09,88