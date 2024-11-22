Климент Колесников не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Сегодня Колесников победил на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

– «Матч ТВ» в пятницу сообщил, что вы в любом случае не поедете на чемпионат мира на короткой воде в Будапеште. Так ли это?

– Да, не поеду. Так получилось, что изначально, еще с августа у меня было желание передохнуть, прийти в себя. Немного сложный период сейчас получается в плане спорта и жизни. Мне нужен перерыв. И параллельно с этим у меня понимание, что есть ребята более достойные, кто может туда поехать.

– Вы о Лифинцеве и Самусенко. Кто из них может выстрелить в Будапеште?

– Оба могут спокойно брать медали. Тем более по спортивной составляющей и дистанциям все вернулось. Выступать в финале могут оба. Желаю им двоим удачи на чемпионате мира, если они туда поедут, – сказал Колесников.