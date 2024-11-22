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Климент Колесников не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Климент Колесников не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Сегодня Колесников победил на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

– «Матч ТВ» в пятницу сообщил, что вы в любом случае не поедете на чемпионат мира на короткой воде в Будапеште. Так ли это?

– Да, не поеду. Так получилось, что изначально, еще с августа у меня было желание передохнуть, прийти в себя. Немного сложный период сейчас получается в плане спорта и жизни. Мне нужен перерыв. И параллельно с этим у меня понимание, что есть ребята более достойные, кто может туда поехать.

– Вы о Лифинцеве и Самусенко. Кто из них может выстрелить в Будапеште?

– Оба могут спокойно брать медали. Тем более по спортивной составляющей и дистанциям все вернулось. Выступать в финале могут оба. Желаю им двоим удачи на чемпионате мира, если они туда поедут, – сказал Колесников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
чемпионат мира на короткой воде
Павел Самусенко
Мирон Лифинцев
logoКлимент Колесников
плавание
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