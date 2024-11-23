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Чикунова о том, что ее не будут называть «победительницей чемпионок ОИ: «Все‑таки хорошо, что меня будут объявлять как всех, без этой необычной формы»

Евгения Чикунова оценила решение не объявлять ее «победительницей чемпионок ОИ».

Евгению Чикунову не будут представлять «победительницей чемпионок Олимпиады».

В августе сообщалось, что в ближайшие четыре года пловчиху Чикунову будут объявлять на российских стартах как «двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024». В финале Кубка России на 100 и 200 метров брассом она проплыла быстрее, чем чемпионки ОИ-2024 на этих дистанциях.

Позже в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) заявили, что представлять спортсменку в таком звании все-таки не будут.

«Когда я выхожу на старт, то вообще не слышу, как меня объявляют. Я думаю только о том, как мне проплыть, какая должна быть тактика, какие‑то мелочи. В этом плане для меня ничего не изменилось.

Как меня объявлять – решение организаторов турнира. В любом случае классно, что в федерации помнят, что я показала классные результаты летом в Екатеринбурге. Но, наверное, все‑таки хорошо, что меня будут в итоге объявлять как и всех, без этой необычной формы», – сказала 20-летняя спортсменка.

Перед Олимпиадой Чикунова не подавала заявку на нейтральный статус и пропустила соревнования.

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен
logoЕвгения Чикунова
плавание
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2024
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