Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Шиманович, Чимрова одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты

Колесников и Чикунова одержали победы на ЧР по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде Чемпионат России Санкт-Петербург Женщины 50 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 29,74 2. Ралина Гилязова – 30,02 3. Юлия Ефимова – 30,34 100 м, спина 1. Елизавета Агапитова – 57,94 2. Милана Степанова – 57,99 2. Алина Гайфутдинова – 57,99 200 м, баттерфляй 1. Светлана Чимрова – 2.08,34 2. Анастасия Колпакова – 2.09,69 3. Дарья Рогожинова – 2.10,51 4х50 м, комплекс 1. Рената Гайнуллина, Ирина Шваева, Дарья Татаринова, Александра Курилкина (Санкт-Петербург-1) – 1.49,51 2. Анастасия Осипенко, Анна Ганус, Александра Рогова, Владлена Косарева (Красноярский край) – 1.50,58 3. Дарья Зарубенкова, Виктория Старостина, Арина Суркова, Анита Грищенко (Новосибирская область-1) – 1.51,22 Мужчины 100 м, спина 1. Климент Колесников – 49,29 (лучший результат сезона в мире) 2. Мирон Лифинцев – 49,69 3. Павел Самусенко – 49,76 100 м, брасс 1. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,91 2. Кирилл Пригода – 55,95 3. Олег Костин – 56,24 200 м, вольный стиль 1. Роман Акимов – 1.43,03 2. Александр Щеголев – 1.43,54 3. Николай Колесников – 1.44,10 Микст 4х50 м, вольный стиль 1. Даниил Марков, Арсений Десятов, Арина Суркова, Дарья Трофимова (Новосибирская область-1) – 1.29,56 2. Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Татаринова, Милана Степанова (Санкт-Петербург-1) – 1.31,32 3. Климент Колесников, Владислав Гринев, Алиса Захарова, Анна Комарова (Москва-1) – 1.31,89