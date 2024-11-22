Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Шиманович, Чимрова одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Санкт-Петербург
Женщины
50 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 29,74
2. Ралина Гилязова – 30,02
3. Юлия Ефимова – 30,34
100 м, спина
1. Елизавета Агапитова – 57,94
2. Милана Степанова – 57,99
2. Алина Гайфутдинова – 57,99
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 2.08,34
2. Анастасия Колпакова – 2.09,69
3. Дарья Рогожинова – 2.10,51
4х50 м, комплекс
1. Рената Гайнуллина, Ирина Шваева, Дарья Татаринова, Александра Курилкина (Санкт-Петербург-1) – 1.49,51
2. Анастасия Осипенко, Анна Ганус, Александра Рогова, Владлена Косарева (Красноярский край) – 1.50,58
3. Дарья Зарубенкова, Виктория Старостина, Арина Суркова, Анита Грищенко (Новосибирская область-1) – 1.51,22
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 49,29 (лучший результат сезона в мире)
2. Мирон Лифинцев – 49,69
3. Павел Самусенко – 49,76
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,91
2. Кирилл Пригода – 55,95
3. Олег Костин – 56,24
200 м, вольный стиль
1. Роман Акимов – 1.43,03
2. Александр Щеголев – 1.43,54
3. Николай Колесников – 1.44,10
Микст
4х50 м, вольный стиль
1. Даниил Марков, Арсений Десятов, Арина Суркова, Дарья Трофимова (Новосибирская область-1) – 1.29,56
2. Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Татаринова, Милана Степанова (Санкт-Петербург-1) – 1.31,32
3. Климент Колесников, Владислав Гринев, Алиса Захарова, Анна Комарова (Москва-1) – 1.31,89
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