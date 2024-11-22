  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Шиманович, Чимрова одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты
0

Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Шиманович, Чимрова одержали победы, Ефимова – 3-я, другие результаты

Колесников и Чикунова одержали победы на ЧР по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Женщины

50 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 29,74

2. Ралина Гилязова – 30,02

3. Юлия Ефимова – 30,34

100 м, спина

1. Елизавета Агапитова – 57,94

2. Милана Степанова – 57,99

2. Алина Гайфутдинова – 57,99

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 2.08,34

2. Анастасия Колпакова – 2.09,69

3. Дарья Рогожинова – 2.10,51

4х50 м, комплекс

1. Рената Гайнуллина, Ирина Шваева, Дарья Татаринова, Александра Курилкина (Санкт-Петербург-1) – 1.49,51

2. Анастасия Осипенко, Анна Ганус, Александра Рогова, Владлена Косарева (Красноярский край) – 1.50,58

3. Дарья Зарубенкова, Виктория Старостина, Арина Суркова, Анита Грищенко (Новосибирская область-1) – 1.51,22

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 49,29 (лучший результат сезона в мире)

2. Мирон Лифинцев – 49,69

3. Павел Самусенко – 49,76

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 55,91

2. Кирилл Пригода – 55,95

3. Олег Костин – 56,24

200 м, вольный стиль

1. Роман Акимов – 1.43,03

2. Александр Щеголев – 1.43,54

3. Николай Колесников – 1.44,10

Микст

4х50 м, вольный стиль

1. Даниил Марков, Арсений Десятов, Арина Суркова, Дарья Трофимова (Новосибирская область-1) – 1.29,56

2. Егор Корнев, Роман Шевляков, Дарья Татаринова, Милана Степанова (Санкт-Петербург-1) – 1.31,32

3. Климент Колесников, Владислав Гринев, Алиса Захарова, Анна Комарова (Москва-1) – 1.31,89

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России жен
результаты
чемпионат России
плавание
logoсборная России
Александра Курилкина
Елизавета Агапитова
Милана Степанова
Егор Корнев
Арсений Десятов
Арина Суркова
Роман Шевляков
Ралина Гилязова
Анастасия Осипенко
Дарья Зарубенкова
Павел Самусенко
Даниил Марков
Рената Гайнуллина
Алиса Захарова
Ирина Шваева
Анастасия Колпакова
Мирон Лифинцев
Дарья Рогожинова
logoКлимент Колесников
logoКирилл Пригода
logoВладислав Гринев
Роман Акимов
Виктория Старостина
Александр Щеголев
logoЮлия Ефимова
Дарья Татаринова
logoЕвгения Чикунова
logoСветлана Чимрова
logoИлья Шиманович
Дарья Трофимова
Николай Колесников
Алина Гайфутдинова
logoОлег Костин
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Какая‑то несостыковочка. Это как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому, а тебе сказали бы написать ЕГЭ». Колесников о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ
2сегодня, 09:50
Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»
15сегодня, 08:40
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Лузин, Харланов, Клепикова, Блинова одержали победы
4вчера, 20:38
Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»
3вчера, 16:43
Брусникина о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Основной целью станет участие в чемпионате мира в Сингапуре»
1вчера, 10:49
Владимир Сальников: «Формулировки, которые не позволяли спортсменам ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на международных соревнованиях, сейчас изъяты»
3вчера, 09:33
Покровская о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Очень рады, что идет такая оттепель»
1вчера, 09:02
Евгений Рылов не выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде
2вчера, 07:07
Климент Колесников: «Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться. Вот это всерьез расстраивает»
1вчера, 06:38
World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло
29вчера, 02:29
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2631 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59