Брусникина о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Основной целью станет участие в чемпионате мира в Сингапуре»
Ольга Брусникина рассказала о цели синхронисток выступить на чемпионате мира.
World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании в нейтральном статусе.
«Это хорошая новость. Это значит, что есть путь на сближение. Подробно изучаем документ и все нормативные моменты.
В ближайшее время мы рассмотрим календарь соревнований World Aquatics и примем решение, на каких стартах сможет выступить наша сборная команда.
Основной целью, конечно, станет участие в чемпионате мира в Сингапуре», – сказала вице‑президент Федерации водных видов спорта России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости