Брусникина о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Основной целью станет участие в чемпионате мира в Сингапуре»

Ольга Брусникина рассказала о цели синхронисток выступить на чемпионате мира.

World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании в нейтральном статусе.

«Это хорошая новость. Это значит, что есть путь на сближение. Подробно изучаем документ и все нормативные моменты.

В ближайшее время мы рассмотрим календарь соревнований World Aquatics и примем решение, на каких стартах сможет выступить наша сборная команда.

Основной целью, конечно, станет участие в чемпионате мира в Сингапуре», – сказала вице‑президент Федерации водных видов спорта России.