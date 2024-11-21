Покровская о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Очень рады, что идет такая оттепель»
Татьяна Покровская назвала оттепелью допуск представителей синхронного плавания.
World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании в нейтральном статусе.
«Видели и слышали вчерашние новости. Очень рады, что идет такая оттепель. Дай бог, чтобы она продолжалась и дальше.
Будем сейчас все это обсуждать, что такое нейтральный статус, как это. Но уже очень радует. Открываемся!» – сказала главный тренер сборной России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости