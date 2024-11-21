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Покровская о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Очень рады, что идет такая оттепель»

Татьяна Покровская назвала оттепелью допуск представителей синхронного плавания.

World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании в нейтральном статусе.

«Видели и слышали вчерашние новости. Очень рады, что идет такая оттепель. Дай бог, чтобы она продолжалась и дальше.

Будем сейчас все это обсуждать, что такое нейтральный статус, как это. Но уже очень радует. Открываемся!» – сказала главный тренер сборной России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России (синхронное плавание)
World Aquatics (FINA)
синхронное плавание
logoТатьяна Покровская
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