World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло
World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах.
Обновленные правила допуска для спортсменов из стран, которые «находятся в состоянии конфликта», опубликованы на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).
Российские и белорусские спортсмены при выполнении критериев допуска теперь могут принимать участие в соревнованиях по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.
Под запретом остается участие в турнирах по водному поло.
Ранее россияне и белорусы могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Aquatics Integrity Unit
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