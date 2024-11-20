World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло

World Aquatics разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах.

Обновленные правила допуска для спортсменов из стран, которые «находятся в состоянии конфликта», опубликованы на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

Российские и белорусские спортсмены при выполнении критериев допуска теперь могут принимать участие в соревнованиях по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Под запретом остается участие в турнирах по водному поло.

Ранее россияне и белорусы могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.