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Колесников об объединении федераций: «Главное, чтобы изменения были в лучшую сторону, а не все встало на месте»

Климент Колесников затруднился назвать плюсы от объединения водных федераций.

Сегодня федерации России по четырем водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло) объединились в одну организацию.

«Пока сложно сказать, как и что будет, какой это плюс для нас, какой плюс в руководстве федерацией. Главное, чтобы это были изменения в лучшую сторону, а не все встало на месте», – сказал двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Колесников.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
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Федерация водных видов спорта России
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