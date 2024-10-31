Колесников об объединении федераций: «Главное, чтобы изменения были в лучшую сторону, а не все встало на месте»

Климент Колесников затруднился назвать плюсы от объединения водных федераций.

Сегодня федерации России по четырем водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло) объединились в одну организацию .

«Пока сложно сказать, как и что будет, какой это плюс для нас, какой плюс в руководстве федерацией. Главное, чтобы это были изменения в лучшую сторону, а не все встало на месте», – сказал двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Колесников .