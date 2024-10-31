Колесников об объединении федераций: «Главное, чтобы изменения были в лучшую сторону, а не все встало на месте»
Климент Колесников затруднился назвать плюсы от объединения водных федераций.
Сегодня федерации России по четырем водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло) объединились в одну организацию.
«Пока сложно сказать, как и что будет, какой это плюс для нас, какой плюс в руководстве федерацией. Главное, чтобы это были изменения в лучшую сторону, а не все встало на месте», – сказал двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Колесников.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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