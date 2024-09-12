  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Ольга Брусникина: «С начала сезона попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой принять участие в их соревнованиях»
0

Ольга Брусникина: «С начала сезона попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой принять участие в их соревнованиях»

Федерация синхронного плавания России планирует обсудить возможность участия в азиатских соревнованиях.

Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

«По тем критериям, которые разработала World Aquatics, к сожалению, сборная России по синхронному плаванию фактически не имеет никакой возможности соревноваться на международных соревнованиях.

У нас остается шанс подаваться на нейтральный статус только в соло, и то условия, под которыми нужно подписаться для получения нейтрального статуса, являются дискриминационными. А в дуэтных и групповых дисциплинах и вовсе нам не дали шанса соревноваться даже в нейтральном статусе.

Что касается возможного перехода в азиатские соревнования, то данный вопрос, наверное, не находится совсем в ведении федерации. Потому что решение о переходе на другой континент – более глобальный вопрос и решается на другом уровне.

На сегодняшний день пока таких разговоров нет, но я думаю, что с начала сезона мы попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой принять участие в их соревнованиях.

Относительно отборов из Азии на мировые соревнования, то это глобальный вопрос, который пока не стоит», – сказала президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
синхронное плавание
Ольга Брусникина
World Aquatics (FINA)
ФСПР
logoсборная России (синхронное плавание)
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ефимова на вопрос, выступит ли в 2025 году: «Возможно, даже в 2028-м»
2вчера, 20:55
В Париже во время Олимпиады-2024 предотвратили три теракта. Пяти лицам были предъявлены обвинения
16вчера, 11:08
Станислав Дружинин: «Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет»
вчера, 08:00
Призер Паралимпиады Щурова: «Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию»
10 сентября, 11:31
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: «Китай – образец в борьбе с допингом»
1410 сентября, 06:59
Глава ПКР о россиянах на Паралимпиаде: «Мы выступали в двух видах спорта: плавании и легкой атлетике. В этом составе удалось показать фантастический результат»
19 сентября, 20:03
Евгения Чикунова: «Тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами»
9 сентября, 14:51
Дмитрий Чернышенко: «Наши паралимпийцы еще раз доказали себе и всему миру, что они – настоящие чемпионы»
29 сентября, 07:49
Павел Рожков: «На Паралимпийских играх все к нам относились очень доброжелательно – и зрители, и судьи, и спортсмены, и организаторы»
38 сентября, 13:47
Павел Рожков: «Наши паралимпийцы своим выступлением в Париже превзошли самые смелые ожидания. Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира»
18 сентября, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Франция одолела Италию, США уступили Испании, Венгрия обыграла Канаду, другие результаты
129 июля, 19:25
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия обыграла Францию, Греция победила Румынию, другие результаты
28 июля, 20:11
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). США обыграли Грецию, Испания победила Францию и другие результаты
27 июля, 20:49
Елена Вайцеховская: «История о допуске российских атлетов к Играм-2024 начинает все больше походить на историю о тотальном лицемерии»
719 июля, 19:34
Ахмадиев об участии Ефимовой в олимпийском отборе: «Квота от МОК на водные виды спорта уменьшилась. Предпочтение могут отдать другим странам»
23 июня, 20:34