Светлана Ромашина: «Если бы меня спросили о получении нейтрального статуса, я бы сказала нет. Что касается других атлетов, то это только их выбор»

Светлана Ромашина заявила, что не стала бы выступать в нейтральном статусе.

— Россиянам стоит ехать на ближайшую Олимпиаду в нейтральном статусе?

— Сейчас много разговоров про нейтральный статус. Я за всю свою карьеру всегда выступала с флагом и с гимном. Даже на Олимпийских играх в Токио мы выступали под флагом нашего Олимпийского комитета, на котором также присутствует триколор.

Да, не было гимна. Да, была музыка Чайковского. Но все понимали из какой мы страны. Сейчас ситуация гораздо сложнее, но мне как человеку, который бывал на этих стартах и многое видел, говорить может быть проще. У меня уже все за спиной.

Если бы меня спросили о получении нейтрального статуса, я бы сказала нет. Я действительно считаю, что достойно выступала с флагом и гимном. Другого себе позволить не могу.

Что касается других атлетов, то это только их выбор. Век спортсмена короткий, в другой сфере можно всю жизнь отработать, а здесь одна травма может оборвать карьеру.

Я бы рекомендовала им вести диалог со своими федерациями, а те продолжали общаться в международных органах. Диалог должен быть выстроен на самом высоком уровне, — сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.