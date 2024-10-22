Ромашина о синхронном плавании на Олимпиаде-2024: «На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас это смотрится странновато»

Светлана Ромашина оценила уровень мирового синхронного плавания.

– Татьяна Покровская говорила, что ее разочаровали соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2024. Вы согласны?

– Олимпийские игры было тяжело смотреть по двум причинам. Во-первых, наша страна не принимала в них участия, в частности спортсменки из синхронного плавания, которые точно бы боролись за высшую ступень пьедестала. Во-вторых, уровень был не тот в связи с изменениями в правилах. Теперь профессионалам стало смотреть на это не совсем интересно.

Все выполняют одни и те же элементы, в какие-то моменты это банально скучно. Единственное – радует, что ввели новую программа под названием хайлайты. В принципе отзывы болельщиков на нее позитивные. Людям было интересно на это смотреть, потому что там в основном элементы поддержки, а это элементы риска.

Международному сообществу понравилось, что сменился лидер. На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас (многолетних лидеров мирового синхронного плавания) это смотрится странновато. Я бы как-то перетасовала призеров. В моем понимании другие сборные больше заслуживали серебро и бронзу.

Впрочем, пока мы наблюдаем за этим со стороны, но при этом должны быть готовы в любой момент вернуться на международную арену, – сказала семикратная олимпийская чемпионка.