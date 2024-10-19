Евгений Сомов не выступит на чемпионате мира на короткой воде

Российский пловец Евгений Сомов не выступит на чемпионате мира в Будапеште.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште пройдет с 10 по 15 декабря.

«Нет. Я готовлюсь к длинной воде», – ответил Сомов на вопрос об участии в турнире.