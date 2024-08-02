Евгений Сомов: «Я скучаю по Питеру, деревне, друзьям. У кого-то, может, и есть ко мне претензии из-за того, что живу в США, но паспорт у меня все тот же»

Пловец Евгений Сомов объяснил, почему не менял спортивное гражданство.

Россиянин Сомов, который живет в США, ранее получил нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Его лучшим результатом стал полуфинал на дистанции 100 метров брассом, где он показал 13-е время.

– Почему ты не поменял спортивное гражданство? Или во время перерыва в карьере не думал ни о чем?

– Во время перерыва о таком точно не думал. Ну и сена спортивного гражданства – это довольно трудоемкий процесс. Кто захочет меня взять, если я не плавал два года?

– Сборная каких-нибудь экзотических островов. Нашелся бы вариант, уверена.

– Но если решаться на это, я бы хотел плавать за команду, в которой есть какая-то поддержка. И хотелось бы какого-то более серьезного варианта. Потом уже появилась возможность получить нейтральный статус. К тому же, если ситуация поменяется, мы вернемся, я смогу выступать за свою страну. В эстафете бы проплыл — она сильная получается!

– Финальный заплыв в брассе на 100 метров назвали слабейшим в новейшей истории. Нет сожалений, что не попал? Результаты призеров в итоге получились низкие.

– Не обидно. Проплыл свое. Да, по времени финал слабый, но все проплыли медленнее относительно своих лучших результатов. Не расстраиваюсь на этот счет. Понятно, что мелькнула мысль – со своим лучшим личным результатом я бы выиграл, но если бы да кабы... Там вообще никто по своему результату не проплыл.

– Виктор Борисович Авдиенко (вице-президент Всероссийской федерации плавания – Sports) сказал, что ждет тебя на российских стартах, если ты сам себе двери не закроешь.

– Не знаю, что он имел ввиду. Я скучаю по Питеру, по своей деревне, по друзьям. Люди из Санкт-Петербурга меня поддерживают, пишут. У кого-то может и есть ко мне какие-то претензии из-за того, что я живу в США, но паспорт у меня все тот же, – ответил Сомов.

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