Евгений Сомов: «Я скучаю по Питеру, деревне, друзьям. У кого-то, может, и есть ко мне претензии из-за того, что живу в США, но паспорт у меня все тот же»
Пловец Евгений Сомов объяснил, почему не менял спортивное гражданство.
Россиянин Сомов, который живет в США, ранее получил нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Его лучшим результатом стал полуфинал на дистанции 100 метров брассом, где он показал 13-е время.
– Почему ты не поменял спортивное гражданство? Или во время перерыва в карьере не думал ни о чем?
– Во время перерыва о таком точно не думал. Ну и сена спортивного гражданства – это довольно трудоемкий процесс. Кто захочет меня взять, если я не плавал два года?
– Сборная каких-нибудь экзотических островов. Нашелся бы вариант, уверена.
– Но если решаться на это, я бы хотел плавать за команду, в которой есть какая-то поддержка. И хотелось бы какого-то более серьезного варианта. Потом уже появилась возможность получить нейтральный статус. К тому же, если ситуация поменяется, мы вернемся, я смогу выступать за свою страну. В эстафете бы проплыл — она сильная получается!
– Финальный заплыв в брассе на 100 метров назвали слабейшим в новейшей истории. Нет сожалений, что не попал? Результаты призеров в итоге получились низкие.
– Не обидно. Проплыл свое. Да, по времени финал слабый, но все проплыли медленнее относительно своих лучших результатов. Не расстраиваюсь на этот счет. Понятно, что мелькнула мысль – со своим лучшим личным результатом я бы выиграл, но если бы да кабы... Там вообще никто по своему результату не проплыл.
– Виктор Борисович Авдиенко (вице-президент Всероссийской федерации плавания – Sports) сказал, что ждет тебя на российских стартах, если ты сам себе двери не закроешь.
– Не знаю, что он имел ввиду. Я скучаю по Питеру, по своей деревне, по друзьям. Люди из Санкт-Петербурга меня поддерживают, пишут. У кого-то может и есть ко мне какие-то претензии из-за того, что я живу в США, но паспорт у меня все тот же, – ответил Сомов.
«Кайфую тут! Меня полицейские везли на красный по встречке». Первый наш спортсмен выступил в Париже
Очень приятно что хотел бы выступить за сборную России.
Если человек скучает, но переживает что ему может угрожать опасность, то он не приезжает
Или может просто денег нет чтобы позволить себе путешествие туда-обратно
И в этом году он показал лучший результат на 100 м брассом в истории российского плавания, так что фантазии на тему что он не кому не нужен тут не надо расписывать
- не знаю, что он имел в виду
🤷🏻♂️
Ты задал достаточно глупый вопрос, ты не находишь?
Если бы Сомов получал столько же сколько Овечкин, то может и приезжал бы