Евгений Сомов: «Я скучаю по Питеру, деревне, друзьям. У кого-то, может, и есть ко мне претензии из-за того, что живу в США, но паспорт у меня все тот же»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России ВФП Виктор Авдиенко Олимпиада-2024 Матч ТВ Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов объяснил, почему не менял спортивное гражданство.

Россиянин Сомов, который живет в США, ранее получил нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Его лучшим результатом стал полуфинал на дистанции 100 метров брассом, где он показал 13-е время.

– Почему ты не поменял спортивное гражданство? Или во время перерыва в карьере не думал ни о чем?

– Во время перерыва о таком точно не думал. Ну и сена спортивного гражданства – это довольно трудоемкий процесс. Кто захочет меня взять, если я не плавал два года?

– Сборная каких-нибудь экзотических островов. Нашелся бы вариант, уверена.

– Но если решаться на это, я бы хотел плавать за команду, в которой есть какая-то поддержка. И хотелось бы какого-то более серьезного варианта. Потом уже появилась возможность получить нейтральный статус. К тому же, если ситуация поменяется, мы вернемся, я смогу выступать за свою страну. В эстафете бы проплыл — она сильная получается!

– Финальный заплыв в брассе на 100 метров назвали слабейшим в новейшей истории. Нет сожалений, что не попал? Результаты призеров в итоге получились низкие.

– Не обидно. Проплыл свое. Да, по времени финал слабый, но все проплыли медленнее относительно своих лучших результатов. Не расстраиваюсь на этот счет. Понятно, что мелькнула мысль – со своим лучшим личным результатом я бы выиграл, но если бы да кабы... Там вообще никто по своему результату не проплыл.

– Виктор Борисович Авдиенко (вице-президент Всероссийской федерации плавания – Sports) сказал, что ждет тебя на российских стартах, если ты сам себе двери не закроешь.

– Не знаю, что он имел ввиду. Я скучаю по Питеру, по своей деревне, по друзьям. Люди из Санкт-Петербурга меня поддерживают, пишут. У кого-то может и есть ко мне какие-то претензии из-за того, что я живу в США, но паспорт у меня все тот же, – ответил Сомов.

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44 комментария
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Ответ Пивной Тренер
Комментарий скрыт
Ну может потому что он действительно скучает? Или если человек поменял гражданство, то уже не может скучать?
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Простой хороший парень.
Очень приятно что хотел бы выступить за сборную России.
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Какие могут быть претезии к человеку за то, что он выбрал где жить?
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Ответ Viks
но паспорт у меня все тот же» --- Потому что не прожил ещё в США достаточное количество лет, чтобы попросить паспорт.
При подаче на американское гражданство отказываться от старого не нужно, так что "все тот же" паспорт останется.
+5
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+4
Ответ Пивной Тренер
Он был хоть на одном внутреннем старте в России? Я просто не в курсе этого, если честно. Если человек скучает, то он приезжает, а если нет, то только говорит об этом.
Он чемпион России 2017 года, тогда же и мастера спорта международного класса получил
Если человек скучает, но переживает что ему может угрожать опасность, то он не приезжает
Или может просто денег нет чтобы позволить себе путешествие туда-обратно
И в этом году он показал лучший результат на 100 м брассом в истории российского плавания, так что фантазии на тему что он не кому не нужен тут не надо расписывать
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Ответ Пивной Тренер
Комментарий скрыт
Овечкин играет в НХЛ, потому что востребован в лучшей хоккейной лиге. А то что в КХЛ столько не насыпят... Ну почитайте, сколько СКА Кузе насыпало.
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Ответ Пивной Тренер
Он был хоть на одном внутреннем старте в России? Я просто не в курсе этого, если честно. Если человек скучает, то он приезжает, а если нет, то только говорит об этом.
А дорогу вы ему оплатите? Не все же такие богатые как вы.
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- ждем тебя на российских стартах
- не знаю, что он имел в виду

🤷🏻‍♂️
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Ответ catcher69
Ванёк а что такое родина поясни ???
Куст, под которым он сидит...
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В США самое то для любви к берёзкам
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Перевёртыш!
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Ответ Ваня Аналитик
нормально - не паспорт идентифицирует человека, а Ностальгия по Родине....молокососам такое не понять, они под какой куст не сядут - там и родина...
Ванёк а что такое родина поясни ???
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Если Россия будет выступать, то никакого Сомова в составе эстафеты не будет, иначе никаких шансов на медали без обид
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Ответ Дмитрий_22
Ещё один, любящий Россию, но живущий на проклятом Западе
про проклятый он не говорил. наоборот он говорил что ему там нравится.
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Ответ Viks
Вчера какой-то парень по имени Роман взял медаль в плавании на спине 200м, за Швейцарию, но перекрестился он по-православному.
Грек ?
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Ответ Дмитрий Рабко
Грек ?
эфиоп ???
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Ответ Viks
Вчера какой-то парень по имени Роман взял медаль в плавании на спине 200м, за Швейцарию, но перекрестился он по-православному.
Минтюков. Ну он родился в Швейцарии и логично, что за них выступает
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Ответ Алексей Курпас
Минтюков. Ну он родился в Швейцарии и логично, что за них выступает
Пусть выступает - нет никаких вопросов. Фамилия русская и крестится по-православному - не католик.
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Ответ Viks
Куст, под которым он сидит...
😁😁😁☝
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А по русским березкам он не сучает?Ну все....это уже тогда отщепенец.
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Ответ Proline
При подаче на американское гражданство отказываться от старого не нужно, так что "все тот же" паспорт останется.
А кто с этим спорил?
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Ответ Kerghoodoo
Пусть с Бахом в Сене плавает
Хорошо, что не поваляется в сене.
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Ответ Nikuz
Кто мешает Сомову вернуться в Питер? В США его к батарее приковали? Смешно читать его скулёж!
Он скулит, потому что его в США потом могут не пустить. Знаю несколько примеров , как такие же как Сомов ездят для встречи с родственниками в соседние страны по причине страха, что их обратно в сша не пустят.
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Ответ Птюч
Какая ему грозит опасность в России? Молния ударит во время грозы?
Нет, в основном от людей которые думают что во всем правы и по другому думать нельзя
Ты задал достаточно глупый вопрос, ты не находишь?
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Ответ Птюч
Кто скучает, тот приезжает. Овца каждое лето в Москве.
И? Я тоже много по каким местам скучаю, но не приезжаю, потому что либо нет денег, либо нет времени
Если бы Сомов получал столько же сколько Овечкин, то может и приезжал бы
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можно парня вывезти из деревни...
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Ещё один, любящий Россию, но живущий на проклятом Западе
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но паспорт у меня все тот же» --- Потому что не прожил ещё в США достаточное количество лет, чтобы попросить паспорт.
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