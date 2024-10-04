Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта

ФВПР проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта.

Ранее Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

«Президиум [Федерации водного поло России] единогласно проголосовал за вступление в объединенную федерацию», – сказал собеседник ТАСС.