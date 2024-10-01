Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
Сегодня Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.
Евгений Шаронов возглавляет Федерацию водного поло России.
«Рассматриваем такое решение с надеждой на то, что это даст новый толчок развитию водного поло. Даты отчетно-выборной конференции новой федерации сейчас согласовываются. Федерация водного поло России в ближайшее время соберется, и мы выберем пути, как действовать в обновленной ситуации. Пока руководитель новой федерации не представлен.
Я в настоящий момент являюсь президентом федерации. Я ставлю перед собой такую задачу, чтобы продолжать работать на этом посту. Так как структура федерации меняется, то я буду выдвигать свою кандидатуру на пост ее вице-президента», – сказал Шаронов.
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