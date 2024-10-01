Владимир Сальников: «Планирую баллотироваться в руководящие органы новой федерации»

Сальников планирует избираться в руководство объединенной федерации водных видов.

Сегодня Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

Сальников возглавляет Всероссийскую федерацию плавания.

«Планирую баллотироваться в руководящие органы новой федерации», – сказал Сальников.