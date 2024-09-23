Сальников о желании Ефимовой выступать на международных стартах: «Решение принимает сам спортсмен. Мы никаких препятствий не чиним»
Сальников заявил, что Ефимова сама решает, выступать ли на международных стартах.
В июне пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус, который позволяет ей выступать на международных стартах под эгидой World Aquatics.
Спортсменка пыталась отобраться на Олимпийские игры в Париже, но не выполнила норматив. Она планирует участвовать в этапах Кубка мира.
«Решение, как я уже говорил, принимает сам спортсмен. Хочет принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе – такой статус у нее уже есть.
Мы тут никаких препятствий не чиним», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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