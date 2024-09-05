Мутко о россиянах на Паралимпиаде: «Наших спортсменов прекрасно принимают, если вокруг этого не делать политизацию»

Виталий Мутко считает, что российских атлетов прекрасно приняли на Паралимпиаде

«России надо возвращаться в мировой спорт, спокойно работать. Сейчас идет Паралимпиада, и все страхи наших коллег, которые вводят запретительные меры, они не оправдались. Наших спортсменов прекрасно принимают, если вокруг этого не делать политизацию.

Сейчас провели жеребьевку Лиги чемпионов. Почему бы нашим клубам не участвовать? Можно развести клубы из каких-то стран, если вы боитесь чего-то. Можно даже проводить на нейтральных полях матчи. Но почему наши ребята не должны играть, я не понимаю», – сказал бывший министр спорта РФ.