Украинские пловцы отказались от совместного фото с белорусом Боким на пьедестале Паралимпиады

Украинские пловцы отказались от совместного фото с белорусом на Паралимпиаде

2 сентября белорус Игорь Бокий, выступающий в Париже в нейтральном статусе, взял золото на дистанции 50 метров вольным стилем в категории S13 (атлеты с нарушением зрения).

Серебряным и бронзовым призерами стали украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко соответственно. Они не стали фотографироваться с победителем на пьедестале.

Бокий – 20-кратный чемпион Паралимпийских игр. Соревнования в столице Франции завершатся 8 сентября.