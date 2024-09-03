Украинские пловцы отказались от совместного фото с белорусом Боким на пьедестале Паралимпиады
Украинские пловцы отказались от совместного фото с белорусом на Паралимпиаде
2 сентября белорус Игорь Бокий, выступающий в Париже в нейтральном статусе, взял золото на дистанции 50 метров вольным стилем в категории S13 (атлеты с нарушением зрения).
Серебряным и бронзовым призерами стали украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко соответственно. Они не стали фотографироваться с победителем на пьедестале.
Бокий – 20-кратный чемпион Паралимпийских игр. Соревнования в столице Франции завершатся 8 сентября.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Pressball
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