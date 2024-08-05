Итальянский пловец Чеккон был замечен спящим на земле в парке. Ранее он жаловался на условия в олимпийской деревне Парижа-2024
Итальянского пловца Томаса Чеккона заметили спящим на земле в парке.
Ранее спортсмен критиковал условия в олимпийской деревне Парижа-2024: «В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием».
На Олимпиаде Чеккон взял золото на 100-метровке на спине и бронзу в эстафете вольным стилем на той же дистанции.
Там по-моему были самые царские условия их всех современных Олимпийских игр. Там столько было денег вбухано чтобы не ударить лицом в грязь перед иностранцами, что номеры были отличные, если мне память не изменяет.
Чувак не спит, он просто привыкает
Скорее всего ему тоже не хватило мяса в столовой, для пловцов это важно.
Без кондёра итальянцам непривычно, правда писали, что кондёр можно было заранее заказать.
Респект !