Итальянский пловец Чеккон был замечен спящим на земле в парке. Ранее он жаловался на условия в олимпийской деревне Парижа-2024

Теги сборная Италии по водным видам Олимпиада-2024 Томас Чеккон Водные виды

Итальянского пловца Томаса Чеккона заметили спящим на земле в парке.

Ранее спортсмен критиковал условия в олимпийской деревне Парижа-2024: «В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием».

На Олимпиаде Чеккон взял золото на 100-метровке на спине и бронзу в эстафете вольным стилем на той же дистанции. 

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29 комментариев
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чемпион на спине, а спит на боку
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Получается бомжи во Франции живут в лучших условиях чем спортсмены в олимпийской деревне?
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Я простой французский бомж, а не шпана так за что меня берёте не пойму ?
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Ответ Devochka_Dasha
А где не жаловались ? И в Сочи, и в Пекине помню тоже много писали. Все таки не курорт 5 звезд
А кто в Сочи жаловался на условия проживания?
Там по-моему были самые царские условия их всех современных Олимпийских игр. Там столько было денег вбухано чтобы не ударить лицом в грязь перед иностранцами, что номеры были отличные, если мне память не изменяет.
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Есть видео, где он проснулся? Без рюкзака и кроссовок.
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Молодец! Ему не важно, как это выглядит, главное, чтобы процесс подготовки шёл как надо
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Ответ romano17
чемпион на спине, а спит на боку
Ну, всё правильно - спина и так уставшая, ещё и спать на ней 🙂
+9
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Ответ Roman Shnel
Нашим индивидуалкам всё по вкусу
украинским?
+12
-9
+3
Ответ romano17
чемпион на спине, а спит на боку
Набоков же наоборот спит на спине)
+3
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Ответ romano17
чемпион на спине, а спит на боку
Есть такой стиль плавания - на боку
+4
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+3
Ответ Roman Shnel
Я простой французский бомж, а не шпана так за что меня берёте не пойму ?
Вообще-то я пловец, а бомжую так, для души...
+4
-1
+3
Я так в бостоне в парке спал, респект
+6
-3
+3
Что сказала киприотка Куличенко? Камон,,это олимпиада!
Чувак не спит, он просто привыкает
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Ща французы скажут, что он на всю́ голову отмороженные, а кормят их там на 5 звёзд Мишлена 🤣
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Повезло что за 101 км не вывезли.
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Ответ romano17
чемпион на спине, а спит на боку
Бережет спину
+1
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Ответ Montenegro Serbian
А кто в Сочи жаловался на условия проживания? Там по-моему были самые царские условия их всех современных Олимпийских игр. Там столько было денег вбухано чтобы не ударить лицом в грязь перед иностранцами, что номеры были отличные, если мне память не изменяет.
Многие жаловались. Не было воды в номерах какое-то время или она ржавая была, мусор строительный повсюду, бездомные собаки вообще стали символом Игр - многие увезли с собой, качество мебели вызывало вопросы, хватало и курьезов.
+5
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Ответ Montenegro Serbian
А кто в Сочи жаловался на условия проживания? Там по-моему были самые царские условия их всех современных Олимпийских игр. Там столько было денег вбухано чтобы не ударить лицом в грязь перед иностранцами, что номеры были отличные, если мне память не изменяет.
Так что память изменяет. Можете поднять даже российские СМИ, в те времена еще не сажали за дискредитацию...
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городские сумасшедшие лучшие друзья риа новости
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Ответ Potapson
Получается бомжи во Франции живут в лучших условиях чем спортсмены в олимпийской деревне?
от времени года зависит
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Наверняка постановочное фото, решил побольше подсветить тему))
Скорее всего ему тоже не хватило мяса в столовой, для пловцов это важно.
Без кондёра итальянцам непривычно, правда писали, что кондёр можно было заранее заказать.
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Ответ sed3009
Набоков же наоборот спит на спине)
это хорошо)
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Качественный хайп от олимпийского Чемпиона!
Респект !
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Ответ Montenegro Serbian
А кто в Сочи жаловался на условия проживания? Там по-моему были самые царские условия их всех современных Олимпийских игр. Там столько было денег вбухано чтобы не ударить лицом в грязь перед иностранцами, что номеры были отличные, если мне память не изменяет.
Да писали помню много, на сантехнику как всегда, где-то что-то подтекало, сломано было
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