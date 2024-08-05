Итальянский пловец Чеккон был замечен спящим на земле в парке. Ранее он жаловался на условия в олимпийской деревне Парижа-2024

Итальянского пловца Томаса Чеккона заметили спящим на земле в парке.

Ранее спортсмен критиковал условия в олимпийской деревне Парижа-2024: «В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием».

На Олимпиаде Чеккон взял золото на 100-метровке на спине и бронзу в эстафете вольным стилем на той же дистанции.