Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Татьяна Смит, Реган Смит, Мерфи, Дугласс выступят в квалификации
31 июля на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Квалификация
Женщины
200 м, брасс
12.00
Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды).
200 м, баттерфляй
12.46
Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Реган Смит (США), Элизабет Деккерс (Австралия).
Мужчины
200 м, спина
12.21
Фавориты: Райан Мерфи (США), Уго Гонсалес (Испания), Томас Чеккон (Италия).
Полуфиналы
Женщины
200 м, баттерфляй
21.45
200 м, брасс
23.03
Мужчины
200 м, спина
22.47
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.