Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Татьяна Смит, Реган Смит, Мерфи, Дугласс выступят в квалификации

31 июля на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Квалификация

Женщины

200 м, брасс

12.00

Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды).

200 м, баттерфляй

12.46

Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Реган Смит (США), Элизабет Деккерс (Австралия).

Мужчины

200 м, спина

12.21

Фавориты: Райан Мерфи (США), Уго Гонсалес (Испания), Томас Чеккон (Италия).

Полуфиналы

Женщины

200 м, баттерфляй

21.45

200 м, брасс

23.03

Мужчины

200 м, спина

22.47

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.