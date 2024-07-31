Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Татьяна Смит, Реган Смит, Мерфи, Дугласс выступят в квалификации

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31 июля на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Квалификация

Женщины

200 м, брасс

12.00

Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды).

200 м, баттерфляй

12.46

Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Реган Смит (США), Элизабет Деккерс (Австралия).

Мужчины

200 м, спина

12.21

Фавориты: Райан Мерфи (США), Уго Гонсалес (Испания), Томас Чеккон (Италия).

Полуфиналы

Женщины

200 м, баттерфляй

21.45

200 м, брасс

23.03

Мужчины

200 м, спина

22.47

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

2 комментария
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Е Шивень еще жива )
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Вот не хотел иметь ничего общего с этой недоолимпиадой. Но всё же не выдержал и глянул результаты в плавании) Сказать, что я не впечатлен - не сказать ничего. Результаты в большинстве своем слабые, по сравнению с теми, что показывались в течение олимпийского цикла. Плывут медленно. Уж сколько тут на спортсе комментаторы хоронили наше плавание, дескать мир ушёл вперед, мы отстали и прочее бла-бла... Но я вижу, что наша команда здесь точно не была бы в роли статистов. 3-4 золота у нас точно было бы. Если бы не этот коррумпированный фашистский МОК...
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