Итальянский пловец Чекккон раскритиковал условия в олимпийской деревне: «Нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены съехали»

Теги плавание сборная Италии по водным видам Олимпиада-2024 Томас Чеккон Водные виды

Итальянский пловец раскритиковал условия в олимпийской деревне Парижа-2024.

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, дождливая погода, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием. К тому же «медленный» бассейн. Все это слегка выматывает и не проходит бесследно.

Я хочу подчеркнуть, что не пытаюсь оправдаться или «найти алиби», ведь условия одинаковы для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все об этом знают.

В Токио [на Олимпиаде 2021 года] организация была лучше, но сложно превзойти японцев в этом», – сказал итальянский пловец Томас Чеккон, взявший на Играх-2024 золото на 100-метрвке на спине и бронзу в эстафете вольным стилем на той же дистанции.

Олимпийская деревня Парижа – какая она изнутри? Наш репортаж

В Париже жалуются на «медленную воду» в бассейне. Это как?

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё один агент Кремля
+47
-10
+37
Ответ TROYANom
Он всё врёт Такого не может быть Это придумали Русские
Он просто слишком много смотрел МатчТВ и первый канал. 100%
+33
-5
+28
Он всё врёт
Такого не может быть
Это придумали Русские
+34
-7
+27
Всё, либерастня выдохлась писать комментарии и минусовать критиков недоолимпиады. А сколько вони от них было в первые два дня
+33
-23
+10
А всё Россию не устают хаять и поносить почëм зря. А наша зимняя Олимпиада была лучшая в истории! Я уже не говорю про мундиаль 2018. Там даже бриты, которые не хотели ехать изначально, отметили величайший уровень. Все пищали от радости и восхищения) Ну, а теперь так. Прочувствуйте разницу.. И я не злорадствую, совсем нет. Просто приятно иногда, когда недоброжелатели садятся в лужу из своих же фекалий.))
+21
-15
+6
Почему либерасты не могут признать, что в Европе стало плохо?) Почему они продолжают рвать и метать тех, кто плохо о ней отзывается? Настолько промытые?
+15
-10
+5
Ответ Всеволод Бобров
Почему либерасты не могут признать, что в Европе стало плохо?) Почему они продолжают рвать и метать тех, кто плохо о ней отзывается? Настолько промытые?
да. давно говорил, что наши депутаты, у которых детишки в европке, либералы. так и знал
+10
-5
+5
раньше в париже, половина отелей в центре располагалась в старых жилых домах, там не было кондеев, как-то мне знакомый бронировал на окраине, сказал: зато там новое здание и есть кондишн. прилетел, подумал, посмотрел на карту, решил: всего-то жить 2 дня, поживу без кондея, но в центре, и поселился в латинском квартале, жарко, шумно, старый тесный квартал, узкие улицы.
но ни разу не опустился в метро, всё пешком, пару раз такси. вечером ходил к нотр-даму, вечером там не турики, а молодежь вытаскивают гитары и усилители, и играют/тусуются. под окном номера ресторан, закрывался в час ночи. где то
через час какие-то крики. французский балкон, надоело слушать подошел посмотреть: два парня и девчонка орут как резанные, там такая проходимость звука, крик на весь квартал. в германии бы сразу вызвали полицию, но это франция. напротив, такие же балконы, у всех открыты окна, половина проснулись стоят и смотрят, что дальше. а дальше, один парень вдруг прыскает другому в лицо из болончика и убегает. потерпевший заорал вдвое громче. е-мое, потом приехали полиция, скорая, а потом мусорки ранним утром. никакого сна. отоспался уже в туре
+5
-2
+3
Мало букв "к" в заголовке с фамилией Чекккон поставили.
+3
-1
+2
Ответ Герман Гевейлер
Очень плохо в Европе стало. Так и прут оттуда беженцы в счастливую и богатую Россию.
А я сказал, что в России лучше?)
+3
-2
+1
Ответ Verhovn
И снежок белее.
Это уже заслуга Колумбии.
+2
-1
+1
Ответ Всеволод Бобров
А я сказал, что в России лучше?)
А что ты пытаешься промямлить? Если там плохо, а в других местах не лучше, то это не называется "плохо"
+1
0
+1
Ответ estoico
А что ты пытаешься промямлить? Если там плохо, а в других местах не лучше, то это не называется "плохо"
А как?)
+2
-1
+1
Лишняя буква «к» в заголовке.
+1
0
+1
В конце ОИ два корреспондента Спортса браво отрапортуют, что это были грандиозные игры с отличной организацией и вообще все счастливы...
+3
-2
+1
В то время когда весь мир следит за Олимпиадой, обсуждая её различные аспекты и болеет за своих спортсменов, Россия следит и переживает за своих политзаключенных, обмененных сегодня на Красиковых и прочих убийц и шарлатанов. Жаль. что не все из них дожили до этого дня и освобождены менее 1% таких заключенных, но это одна из немногих хороших новостей за последние годы
+10
-9
+1
Ответ ReneHoseman
раньше в париже, половина отелей в центре располагалась в старых жилых домах, там не было кондеев, как-то мне знакомый бронировал на окраине, сказал: зато там новое здание и есть кондишн. прилетел, подумал, посмотрел на карту, решил: всего-то жить 2 дня, поживу без кондея, но в центре, и поселился в латинском квартале, жарко, шумно, старый тесный квартал, узкие улицы. но ни разу не опустился в метро, всё пешком, пару раз такси. вечером ходил к нотр-даму, вечером там не турики, а молодежь вытаскивают гитары и усилители, и играют/тусуются. под окном номера ресторан, закрывался в час ночи. где то через час какие-то крики. французский балкон, надоело слушать подошел посмотреть: два парня и девчонка орут как резанные, там такая проходимость звука, крик на весь квартал. в германии бы сразу вызвали полицию, но это франция. напротив, такие же балконы, у всех открыты окна, половина проснулись стоят и смотрят, что дальше. а дальше, один парень вдруг прыскает другому в лицо из болончика и убегает. потерпевший заорал вдвое громче. е-мое, потом приехали полиция, скорая, а потом мусорки ранним утром. никакого сна. отоспался уже в туре
Во Франции не принято полицаев вызывать )))
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
Почему либерасты не могут признать, что в Европе стало плохо?) Почему они продолжают рвать и метать тех, кто плохо о ней отзывается? Настолько промытые?
Очень плохо в Европе стало. Так и прут оттуда беженцы в счастливую и богатую Россию.
+5
-5
0
Ответ Серый
А что они могли испортить в 2018-м?
это риторический вопрос ?🤣
+1
-1
0
Ответ Всеволод Бобров
Почему либерасты не могут признать, что в Европе стало плохо?) Почему они продолжают рвать и метать тех, кто плохо о ней отзывается? Настолько промытые?
Либералам сегодня не до Олимпиады.
Они там Яшина чудака выменяли на шпионов и второй день рассказывают про то, как всех переиграли.
+2
-2
0
Ответ Всеволод Бобров
Почему либерасты не могут признать, что в Европе стало плохо?) Почему они продолжают рвать и метать тех, кто плохо о ней отзывается? Настолько промытые?
Комментарий удален модератором
Ответ estoico
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Ну вот какой у тебя айкью? Ты не был, не видел, не знаешь. Но полно доступной информации, ты можешь сравнить уровень жизни непредвзято. Нет, ты берешь комментарий чувака, которого до этого даже не знал, и на его основании говоришь, что в Европе стало что-то хуже. Я не считаю всех ботами, но тебе бы лучше быть ботом. Потому что настолько плохо соображать это прям за гранью.
+1
-1
0
Ответ Burel
Какое счастье, что эти🇺🇦 не прошли отбор и не испортили шикарный ЧМ 🙏
А что они могли испортить в 2018-м?
+1
-1
0
Ответ Verhovn
Они(чиновники), наверное верили в заветы Пьра де Кубертена. Наивные. Да, и так бывает. Верить людям надо, но как оказалось, - не всем.
Это того Пьра который не пустил российских спортсменов на ОИ-1920? И по заветам которого не пускали до 1952 года? Зная все это, невиновные решили взять вину на себя? Ведь мы прекрасно знаем, кто гадит в подъездах и кто гадил на тех ОИ.
0
0
0
Ответ Ozz99
И опять с вами не поспоришь. Всё по делу. Не понятно только, зачем чиновники России признали допингувую программу. Видимо, это они переодетые бриты?
Они(чиновники), наверное верили в заветы Пьра де Кубертена. Наивные. Да, и так бывает. Верить людям надо, но как оказалось, - не всем.
+2
-2
0
Ответ Anderdogonly
Это уже заслуга Колумбии.
Параллели ты проводишь конечно - капец!))
+1
-1
0
Ответ Ozz99
Комментарий удален модератором
Ну давайте так: у Запада очень много своих скелетов в шкафу. Просто неугодные мы стали. И ещё крыса Родченков подтасовал как надо. И там много чего ещё: не хочется в даваться в детали. А вы верьте в град на холме и вот это вот всё, что видели на открытии Олимпийских игр. Мне не хочется переубеждать того, кто явно к этому не готов.
+4
-4
0
Ответ Verhovn
А всё Россию не устают хаять и поносить почëм зря. А наша зимняя Олимпиада была лучшая в истории! Я уже не говорю про мундиаль 2018. Там даже бриты, которые не хотели ехать изначально, отметили величайший уровень. Все пищали от радости и восхищения) Ну, а теперь так. Прочувствуйте разницу.. И я не злорадствую, совсем нет. Просто приятно иногда, когда недоброжелатели садятся в лужу из своих же фекалий.))
Комментарий удален модератором
Ответ TROYANom
Он всё врёт Такого не может быть Это придумали Русские
И все яйца в Олимпийской деревне с майонезом сожрали
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий