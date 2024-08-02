Итальянский пловец Чекккон раскритиковал условия в олимпийской деревне: «Нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены съехали»

Итальянский пловец раскритиковал условия в олимпийской деревне Парижа-2024.

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, дождливая погода, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием. К тому же «медленный» бассейн. Все это слегка выматывает и не проходит бесследно.

Я хочу подчеркнуть, что не пытаюсь оправдаться или «найти алиби», ведь условия одинаковы для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все об этом знают.

В Токио [на Олимпиаде 2021 года] организация была лучше, но сложно превзойти японцев в этом», – сказал итальянский пловец Томас Чеккон, взявший на Играх-2024 золото на 100-метрвке на спине и бронзу в эстафете вольным стилем на той же дистанции.

Олимпийская деревня Парижа – какая она изнутри? Наш репортаж

В Париже жалуются на «медленную воду» в бассейне. Это как?