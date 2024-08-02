Итальянский пловец Чекккон раскритиковал условия в олимпийской деревне: «Нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены съехали»
Итальянский пловец раскритиковал условия в олимпийской деревне Парижа-2024.
«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, дождливая погода, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием. К тому же «медленный» бассейн. Все это слегка выматывает и не проходит бесследно.
Я хочу подчеркнуть, что не пытаюсь оправдаться или «найти алиби», ведь условия одинаковы для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все об этом знают.
В Токио [на Олимпиаде 2021 года] организация была лучше, но сложно превзойти японцев в этом», – сказал итальянский пловец Томас Чеккон, взявший на Играх-2024 золото на 100-метрвке на спине и бронзу в эстафете вольным стилем на той же дистанции.
Олимпийская деревня Парижа – какая она изнутри? Наш репортаж
Такого не может быть
Это придумали Русские
но ни разу не опустился в метро, всё пешком, пару раз такси. вечером ходил к нотр-даму, вечером там не турики, а молодежь вытаскивают гитары и усилители, и играют/тусуются. под окном номера ресторан, закрывался в час ночи. где то
через час какие-то крики. французский балкон, надоело слушать подошел посмотреть: два парня и девчонка орут как резанные, там такая проходимость звука, крик на весь квартал. в германии бы сразу вызвали полицию, но это франция. напротив, такие же балконы, у всех открыты окна, половина проснулись стоят и смотрят, что дальше. а дальше, один парень вдруг прыскает другому в лицо из болончика и убегает. потерпевший заорал вдвое громче. е-мое, потом приехали полиция, скорая, а потом мусорки ранним утром. никакого сна. отоспался уже в туре
Они там Яшина чудака выменяли на шпионов и второй день рассказывают про то, как всех переиграли.