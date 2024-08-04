Оргкомитет Игр дружбы поддержал их перенос на 2025 год: «Инициатива максимально повысит доступность спортсменов в неолимпийский год»

Организаторы Игр дружбы поддержали решение о переносе соревнований на 2025 год.

Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге.

«Оргкомитет поддерживает решение о переносе Игр, считая, что данная инициатива максимально повысит доступность спортсменов и официальных лиц в неолимпийский год и позволит полностью реализовать идеи проведения нового коммерческого турнира высокого уровня в нашей стране.

При этом мы по-прежнему твердо убеждены, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, а спортсменам должны быть предоставлены равные условия», – говорится в письме оргкомитета Игр дружбы, предоставленном ТАСС.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов