Оргкомитет Игр дружбы поддержал их перенос на 2025 год: «Инициатива максимально повысит доступность спортсменов в неолимпийский год»

Теги Политика ТАСС Игры дружбы Водные виды

Организаторы Игр дружбы поддержали решение о переносе соревнований на 2025 год.

Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге.

«Оргкомитет поддерживает решение о переносе Игр, считая, что данная инициатива максимально повысит доступность спортсменов и официальных лиц в неолимпийский год и позволит полностью реализовать идеи проведения нового коммерческого турнира высокого уровня в нашей стране.

При этом мы по-прежнему твердо убеждены, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, а спортсменам должны быть предоставлены равные условия», – говорится в письме оргкомитета Игр дружбы, предоставленном ТАСС.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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14 комментариев
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Придумали игры-хорошо. назначили на 24 год-хорошо, перенесли на 25-опять хорошо, и все-то у них хорошо.
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Жаль, что когда планировали игры, ещё не знали, что в 2024 году буду ОИ в Париже. *сарказм*
+20
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Ответ Титюля
Организаторы - это кто? Есть имена?
Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин
+13
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Спасибо за оперативность, мы об этом узнали еще полгода назад
+12
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Ответ Ковид 07.10.52
Придумали игры-хорошо. назначили на 24 год-хорошо, перенесли на 25-опять хорошо, и все-то у них хорошо.
Хорошо, что всё идёт по плану. Плохо, что план - говно.
+11
0
+11
Иначе можем получить повторения игр БРИКС. Добавили они.
+5
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+5
Ну 2025 приедут олимпийцы аж из Ирана и КНДР, поэтому перенос того стоит на все 💯!
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Литовские борцы будут?
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Зачем вообще они нужны. Если это будет открытый чемпионат России по сути (+Беларуси)
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Перенос дружбы...
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Долгие и продолжительные аплодисменты, ордена тоже всем будут.
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Организаторы - это кто? Есть имена?
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Фестиваль "нашествие" тоже пройдет в 25 или нет
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