Сомов об Олимпиаде: «Оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт»

Теги плавание сборная России Олимпиада-2024 Матч ТВ Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгения Сомов назвал большим опытом участие в Олимпиаде-2024.

По итогам квалификационных заплывов на дистанции 50 метров вольным стилем россиянин не смог отобраться в полуфинал. Ранее на 100 метров брассом он выбыл на стадии полуфинала.

– Можно сказать, что это была авантюра?

– Наверное. Я не плавал два года. Но постепенно начал «плыть» в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это – опыт.

Из‑за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт, – сказал Сомов.

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47 комментариев
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Олимпиец, не плавал два года, готовился. Чтобы не устать раньше времени.
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Пассажир из США поднабрался опыта на 44 месте, это очень важно для нас, него и Баха...
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Ответ xandpa
Эти слова бы что-то стоили, если бы хотя бы в финал зашел. А так, это просто турист, приехал на башню посмотреть.
Его туда по блату пригласили? Человек отобрался по олимпийскому нормативу на свою дистанцию, вышел там в полуфинал, а дальше не пошло, потому что первое участие, помимо этого была скомканная подготовка и нервотрёпка с нехваткой соревновательных проб для участия. Он не за ваш счёт туда поехал, не ваши деньги тратит на свои развлечения, чего вы до него #########? Кайфанул, дальше что? Вам кто-то кайфовать мешает по жизни или вы из тех, для кого "Россия для грустных"? Так грустите, вам никто не запрещает, а Сомов будет кайфовать!
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Это впечатления. И память на всю жизнь. Будет внукам рассказывать.
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Я был в стройотряда на БАМе, в Оленегорске и под Питером и это осталось на всю жизнь, а уж ОИ, это вообще бомба, молодец парень
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Ответ xandpa
Эти слова бы что-то стоили, если бы хотя бы в финал зашел. А так, это просто турист, приехал на башню посмотреть.
Он и не скрывает. Просто на празднике побывал. Зато про него в новостях пишут. Для кого-то даже героем выглядит.
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Да молодец, чего уж там
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Ответ xandpa
Эти слова бы что-то стоили, если бы хотя бы в финал зашел. А так, это просто турист, приехал на башню посмотреть.
Там Самсунг всем участникам складной смартфон раздает. Так что остался с наваром.
+7
-2
+5
Ответ Russ Ivan
Пассажир из США поднабрался опыта на 44 месте, это очень важно для нас, него и Баха...
На сотне он в 16 лучших вошёл. И да, для него и его бизнеса это важно. Он не сосет деньги из федерации, тренирует.
+12
-7
+5
Ответ Russ Ivan
Поехал, чтобы развивать свой бизнес и завоевать 16 место. Ну и? Болельщики от этого просветлели?
он для себя ехал, а не для болельщиков
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0
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Ни госбюджет, ни Федерация плавания на него не тратились.
Поэтому если Сомов сам доволен -это главное в этом случае.
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Кайфанул - и это самое главное !
+13
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+3
Не плавал два года..,зарабатывал частными уроками..,на какой результат можно было надеятся то.Да,был 3й результат сезона в мире,но это все так..несерьезно
+3
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Адекватный коммент на фоне всеобщей истерии и ненависти
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Ответ Эдуард Глянцев
Этот спортсмен мне очень напоминает некогда моего одногруппника из института. Тот сильно верил в бога и был не от мира сего. Любые неудачи оправдывал опытом. Не устроился в табачный ларек - зато опыт собеседования получил, расстался с девушкой - зато опыт отношений, понабрал долгов на миллионы рублей - это тоже опыт, который нужно получить. И при этом в институте он не доучился, но создал группу в ВК "Как стать миллионером". Полагаю, Евгений Сомов имеет такой же взгляд на мир.
Одна проблема в этих рассуждениях: опыт участия в Олимпийских играх несравним с опытом расставания с девушкой. Потому что второе происходит более-менее у всех, а первое - нет.

Ну и если второе можно считать неудачей, то участие в Олимпиаде уж точно этим не является.
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Ответ давай так
Комментарий удален модератором
Неудачник это Сомов
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Ответ Aлександр Уланов
Комментарий удален модератором
В бассейне?
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Ответ Onion
Олимпиец, не плавал два года, готовился. Чтобы не устать раньше времени.
Ну да, от чувака, сидящего на диване с пивом и чипсами, ему оч важно мнение услышать
+3
-2
+1
Дорогу осилит идущий
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Поехал, чтобы развивать свой бизнес и завоевать 16 место. Ну и? Болельщики от этого просветлели?
Комментарий удален модератором
Ответ Russ Ivan
Пассажир из США поднабрался опыта на 44 месте, это очень важно для нас, него и Баха...
У него был третий результат сезона в мире на сотке брассом, так что совсем уж пассажиром он не ехал. Ну а палтос вольным просто не его дистанция по ходу. Хотя 23 с копейками... Чтоб я так плавал))
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Ответ Savardus
Большой праздник, Евгений, это "концерт" в Лужниках, где можно постоять фоном для величайшего геостратега в мире! Молодой ещё, дурной, не осознал видимо!
Ну в комментариях под новостью с его результатом большинство именно такого мнения.
Как будто его участие их лично обидело.
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Ответ Onion
Олимпиец, не плавал два года, готовился. Чтобы не устать раньше времени.
Ну да, от чувака, сидящего на диване с пивом и чипсами, ему оч важно мнение услышать
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Ответ Carasa
Непонятно, правда, кто тебе делегировал полномочия определять, кто неудачник, а кто нет
А кто тебе делегировал полномочия спрашивать были ли делегированы другим полномочия определять кто неудачник, а кто нет?
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Ответ Russ Ivan
Пупс, по себе других не суди...
Почему не судить?
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Ответ Russ Ivan
Пассажир из США поднабрался опыта на 44 месте, это очень важно для нас, него и Баха...
Комментарий удален модератором
Ответ smith182
Надеюсь это последняя новость про этого нейтрала! Всего хорошего!
Комментарий удален модератором
Вот за него нужно было болеть? За него?
Кстати, я то успел как бы поболеть за него. В полуфинале. Хм. Я уж тогда лучше за Зенит (свять свять свять) буду болеть.
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Съездил, потусил. Теперь еще может писать "участник ОИ" на рекламе своих уроков по плаванию. Прекрасно, как по мне. Я бы тоже съездил, если бы мог нормативы в чем-нибудь выполнить.
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Надеюсь, амеры им гордятся. Главное не победа, а участие.
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