Сомов об Олимпиаде: «Оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт»

Пловец Евгения Сомов назвал большим опытом участие в Олимпиаде-2024.

По итогам квалификационных заплывов на дистанции 50 метров вольным стилем россиянин не смог отобраться в полуфинал. Ранее на 100 метров брассом он выбыл на стадии полуфинала.

– Можно сказать, что это была авантюра?

– Наверное. Я не плавал два года. Но постепенно начал «плыть» в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это – опыт.

Из‑за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт, – сказал .

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