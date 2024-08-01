Сомов об Олимпиаде: «Оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт»
Пловец Евгения Сомов назвал большим опытом участие в Олимпиаде-2024.
По итогам квалификационных заплывов на дистанции 50 метров вольным стилем россиянин не смог отобраться в полуфинал. Ранее на 100 метров брассом он выбыл на стадии полуфинала.
– Можно сказать, что это была авантюра?
– Наверное. Я не плавал два года. Но постепенно начал «плыть» в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это – опыт.
Из‑за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт, – сказал Сомов.
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Поэтому если Сомов сам доволен -это главное в этом случае.
Ну и если второе можно считать неудачей, то участие в Олимпиаде уж точно этим не является.
Как будто его участие их лично обидело.
Кстати, я то успел как бы поболеть за него. В полуфинале. Хм. Я уж тогда лучше за Зенит (свять свять свять) буду болеть.