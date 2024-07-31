Макрон о плавании в Сене: «За 4 года мы достигли невозможного. Замечательное наследие для жителей Парижского региона»

Эммануэль Макрон назвал очистку реки Сены «замечательным наследием» Парижа-2024.

Сегодня в Сене проходят олимпийские заплывы триатлонистов. До начала Игр-2024 в реке было запрещено купаться из-за высокой концентрации бактерий.

«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за 4 года достигли невозможного: спустя 100 лет в Сене можно плавать.

Замечательное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (Парижский регион – Sports), которые смогут купаться, и для биоразнообразия», - написал президент Франции Макрон в соцсети X.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду