Макрон о плавании в Сене: «За 4 года мы достигли невозможного. Замечательное наследие для жителей Парижского региона»
Эммануэль Макрон назвал очистку реки Сены «замечательным наследием» Парижа-2024.
Сегодня в Сене проходят олимпийские заплывы триатлонистов. До начала Игр-2024 в реке было запрещено купаться из-за высокой концентрации бактерий.
«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за 4 года достигли невозможного: спустя 100 лет в Сене можно плавать.
Замечательное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (Парижский регион – Sports), которые смогут купаться, и для биоразнообразия», - написал президент Франции Макрон в соцсети X.
«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду
Если верить самим же французам))
Чего балаболить?
P. S.
Макрон ты в 💩💩💩.
https://youtu.be/qR3UVbxm9q4