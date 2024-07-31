Макрон о плавании в Сене: «За 4 года мы достигли невозможного. Замечательное наследие для жителей Парижского региона»

Теги Политика Эммануэль Макрон плавание в открытой воде река Сена Водные виды

Эммануэль Макрон назвал очистку реки Сены «замечательным наследием» Парижа-2024.

Сегодня в Сене проходят олимпийские заплывы триатлонистов. До начала Игр-2024 в реке было запрещено купаться из-за высокой концентрации бактерий.

«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за 4 года достигли невозможного: спустя 100 лет в Сене можно плавать.

Замечательное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (Парижский регион – Sports), которые смогут купаться, и для биоразнообразия», - написал президент Франции Макрон в соцсети X.

«Это похоже на издевательство». Сена – грязная и срывает Олимпиаду

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32 комментария
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А сам при этом так и не сдержал слова своего - не искупался. Тряпка , а не мужик
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Ответ PolarBear
А сам при этом так и не сдержал слова своего - не искупался. Тряпка , а не мужик
зато у него жена - мужик)
Если верить самим же французам))
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если все могут почему не купаются , а все тренировки отменили . лет через 5 окажется что ничего не очистилось )
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Так окунись хотя бы, сам
Чего балаболить?
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Отличный пример того что чиновники во всех странах одинаковые!
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А чего сам не искупался ?
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Ихтиандр испугался.
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Могут и вынуждены - это разные вещи.
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После купания в Сене биоразнообразие появится у купавшегося, начиная от кишечной палочки и заканчивая чем-то посерьезнее
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Ответ Ильдар М
зато у него жена - мужик) Если верить самим же французам))
Думаешь, Леха Панин мужик?
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Действительно достигли невозможного. Из-за своих гремучих амбиций поставить под угрозу и здоровье спортсменов, и сам заплыв
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Макарон знатно тролит. Сам зассал нырнуть, по его же словам там чисто или нет. Странно если вода чистая, то почему соревнования отменяют.
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+1
Ответ <<Amstel Trigun>>
Отличный пример того что чиновники во всех странах одинаковые!
+100.
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Ответ PolarBear
А сам при этом так и не сдержал слова своего - не искупался. Тряпка , а не мужик
У него плавок нету..😯😁
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Ответ БЕ
Думаешь, Леха Панин мужик?
с точки зрения гачи он ♂real man♂
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Лицемер и лжец! Не зря эти ОИ начались с подъёма перевернутого флага! Все через задницу! И при этом, Макрон утверждает, что все сделано очень хорошо!
P. S.
Макрон ты в 💩💩💩.
https://youtu.be/qR3UVbxm9q4
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Полтора ярда евро на очистку. Результата ноль. Ну точнее 10 млн на очистку, 1.49 на распил.
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Было бы интересно увидеть реальные цифры замеров по разным показателям.
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شكرا (спасибо) от местных жителей
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Сомневаюсь я что после игр кто-то полезет купаться, да и вряд ли разрешат. Зато хорошую рекламу на весь мир сделали. Для меня Сенна красивая река в Париже, символ Франции была, я и не знал что там 100 лет уже как купаться нельзя и не фига это не красивая река, а просто говнотечка в центре Парижа.
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В том, что с биоразнообразием в Сене все хорошо сомнений нет ))
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