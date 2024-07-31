Эрдоган об Олимпиаде в Париже: «Макрон приглашал меня на открытие, но 13-летняя внучка попросила не ехать»

Теги Олимпиада-2024 Политика Эммануэль Макрон Реджеп Тайип Эрдоган Прочие

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что внучка отговорила его ехать на открытие ОИ.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже подверглась жесткой критике – организаторов обвинили в оскорблении чувств христан.

«Эммануэль Макрон приглашал меня на открытие Олимпиады, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не надо ехать туда».

Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду». Она показала мне видео из соцсети.

«Хорошо, внучка, я не поеду», – сказал я ей», – заявил президент Турции, выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития.

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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16 комментариев
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По-моему, это не внучка, а голоса у него в голове.
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Внучке пощечину отвесил?
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А другой дедушка не только на Олимпиаду послал, но и пирожные в дорогу дал.
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Ну так, на троечку история. Мог бы попросить ChatGpT написать что-то более креативное.
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Ответ rembrandao
По-моему, это не внучка, а голоса у него в голове.
Ну объективно инсталляция позорная, и теперь их не пинает только ленивый, тут пятилетний ребёнок бы понял, что халтура и бесовщина
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Ответ Костя Както
Внучке пощечину отвесил?
Она же родная. Ну вы чего. Ей для профилактики и справа, и слева
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Эрдоган с автоматом бы разогнал это...
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А чего в заголовке про лгбт не написали, слабаки!?
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Очень похоже на троллинг Макрона :)))
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Какая не по годам развитая внучка у Эрдогана!
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Нормально потроллил Макроняку 🤣
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Сегодня Канада женская в футбол играет. За выход из группы решающий матч. При этом у них отняли 6 очков. Лучше бы об этом написали.
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Внучка Эрдогана умнее Баха и Макрона одновременно...
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она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду».

Вспомнился старый анекдот :

Приходит пациент к психиатру:
— Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор:
— Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат.
— Что здесь нарисовано?
Пациент:
— Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником:
— Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая):
— Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом:
— А это что?
Пациент:
— Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор:
— Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент:
— Но вы, доктор, тоже ведь сексуальный маньяк? Признайтесь?
Доктор:
— С чего вы взяли?
Пациент:
— А откуда у вас такие картинки?
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Потом внучка добавила:
- А если всем попросить Бога, он выключит войну?
Ну и плакала половина маршрутки естественно.
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