Эрдоган об Олимпиаде в Париже: «Макрон приглашал меня на открытие, но 13-летняя внучка попросила не ехать»

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что внучка отговорила его ехать на открытие ОИ.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже подверглась жесткой критике – организаторов обвинили в оскорблении чувств христан.

«Эммануэль Макрон приглашал меня на открытие Олимпиады, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не надо ехать туда».

Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду». Она показала мне видео из соцсети.

«Хорошо, внучка, я не поеду», – сказал я ей», – заявил президент Турции, выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития.

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады