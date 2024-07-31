Эрдоган об Олимпиаде в Париже: «Макрон приглашал меня на открытие, но 13-летняя внучка попросила не ехать»
Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что внучка отговорила его ехать на открытие ОИ.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже подверглась жесткой критике – организаторов обвинили в оскорблении чувств христан.
«Эммануэль Макрон приглашал меня на открытие Олимпиады, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: «Дедушка, не надо ехать туда».
Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду». Она показала мне видео из соцсети.
«Хорошо, внучка, я не поеду», – сказал я ей», – заявил президент Турции, выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития.
* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Вспомнился старый анекдот :
Приходит пациент к психиатру:
— Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор:
— Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат.
— Что здесь нарисовано?
Пациент:
— Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником:
— Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая):
— Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом:
— А это что?
Пациент:
— Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор:
— Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент:
— Но вы, доктор, тоже ведь сексуальный маньяк? Признайтесь?
Доктор:
— С чего вы взяли?
Пациент:
— А откуда у вас такие картинки?
- А если всем попросить Бога, он выключит войну?
Ну и плакала половина маршрутки естественно.