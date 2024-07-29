Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2024
Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити заразился коронавирусом.
Об этом в соцсети X сообщил журналист Роб Харрис.
28 июля Пити завоевал серебро на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в Париже. Сегодня стало известно, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
«Он надеется вернуться к участию в эстафетах, которые пройдут позже, при соблюдении всех мер предосторожности для сохранения здоровья всей делегации», – написал Харрис.
Не тестировать?
Теперь понятно отчего проиграл
Но это же не значит, что болезнь испарилась целиком
Оказывается, вся проблема в тестах, а не в болезни. Вот оно что, Тугодумыч!