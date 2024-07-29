Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2024

Теги плавание сборная Великобритании Олимпиада-2024 Адам Пити коронавирус Водные виды

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити заразился коронавирусом.

Об этом в соцсети X сообщил журналист Роб Харрис. 

28 июля Пити завоевал серебро на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в Париже. Сегодня стало известно, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. 

«Он надеется вернуться к участию в эстафетах, которые пройдут позже, при соблюдении всех мер предосторожности для сохранения здоровья всей делегации», – написал Харрис.

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41 комментарий
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Опять пошла эта хрень с тестами на ковид. Достали уже.
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Ответ Under
Так а что вы предлагаете? Не тестировать?
Разумеется. Хватит этой дичи.
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Ответ Melnikov1968
Разумеется. Хватит этой дичи.
Так если глаза закрыть, болезнь же не исчезнет
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Ответ Сергей Лепехин
С допингом прихватили, но теперь отмаза: не сдавать кровь, не приближаться и т.д.
А при ковиде нельзя что ли кровь сдавать?
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Ответ Melnikov1968
Опять пошла эта хрень с тестами на ковид. Достали уже.
Так а что вы предлагаете?
Не тестировать?
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Так он это с короной ещё вчера так молотил? Серебро взял, тоже неплохо.
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Понятно тогда, почему такой результат слабый для себя показал
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Ответ riverman1980
Интересно, либералы со спортса, которые больше всех топили за принудительную вакцинацию и масочки, до сих пор их носят и прививаются?
Интересно, что у людей в голове, если они мешают в одну кучу понятия "либерал", "маски", "вакцинация"....
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Железный человек.
Теперь понятно отчего проиграл
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Ответ Виктор Морев
у Пити нет какого либо коронавируса, это лишь отговорка, но возможно, что он попался на чём-то другом.
Чем ему эта отговорка поможет, если реально попался?
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Ответ Макс Фет
сохранить лицо
Так если реально попался, медаль всё равно заберут, какая его лицу разница по итогу будет, с ковидом он был или нет?
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Ответ Макс Фет
Да никто у него ничего не заберёт естественно
Попался, но никто не заберёт, это как?
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Ответ Rf
то-то он красный весь был на финише.
Он и на старте был весь красный.Я решила что нервяк. Бывает такое.
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Ответ Under
Ну вы сравнили, напускать бацилльных соплей дома в ванной или в олимпийском бассейне
А Вы из дома не выходите что ли? Если выходите, то количество контактов с другими людьми не меньше, чем в олимпийской деревне.
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Ответ Melnikov1968
Как только появляется насморк, сразу бежишь тест сдавать?
Ну вы сравнили, напускать бацилльных соплей дома в ванной или в олимпийском бассейне
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Ответ Melnikov1968
Ошибаетесь, если бы СВО не началась, продолжали бы нагнетать историю с короной.
Зачем?
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Ответ Under
Ну в целом логично, пандемия уже на спаде была, а тут война началась в центре Европы Но это же не значит, что болезнь испарилась целиком
Ошибаетесь, если бы СВО не началась, продолжали бы нагнетать историю с короной.
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Ответ Melnikov1968
Повестки дня.
Ну в целом логично, пандемия уже на спаде была, а тут война началась в центре Европы
Но это же не значит, что болезнь испарилась целиком
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Ответ Melnikov1968
Опять пошла эта хрень с тестами на ковид. Достали уже.
Лол, откуда берутся такие "интеллектуалы"?))

Оказывается, вся проблема в тестах, а не в болезни. Вот оно что, Тугодумыч!
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Ответ Under
Главным действующим фактором чего?
Повестки дня.
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Ответ Melnikov1968
Неужели? Как-то после февраля 2022 года ковид перестал быть главным действующим фактором.
Главным действующим фактором чего?
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Ответ Under
Так если глаза закрыть, болезнь же не исчезнет
Неужели? Как-то после февраля 2022 года ковид перестал быть главным действующим фактором.
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Ответ Николай Козлов
Как то когда надо по всему миру чудесным образом исчезла.
Ну как видите, нет
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Ответ Беспонтий пилат
Сезонный грипп, только и всего. А в России Голикова с Поповой потирают ручонки
Грипп не грипп, понимать-то надо, что у пациента
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Так щас ведь вновь могут раскрутить эту шизо шарманку)) типо Пити всех перезаражал на Олимпиаде )
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А бассейн не закроют , рассадник заразы же? И почему на Каммалу не поменяли, могла бы выиграть!)
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Зачем?
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то-то он красный весь был на финише.
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