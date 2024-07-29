Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2024

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити заразился коронавирусом.

Об этом в соцсети X сообщил журналист Роб Харрис.

28 июля завоевал серебро на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в . Сегодня стало известно, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

«Он надеется вернуться к участию в эстафетах, которые пройдут позже, при соблюдении всех мер предосторожности для сохранения здоровья всей делегации», – написал Харрис.