Грегорио Пальтриньери: «Для плавания в Сене нет условий, это похоже на издевательство. Организаторы делают это, потому что потратили деньги»
Олимпийский чемпион Пальтриньери заявил, что Сена не подходит для плавания на ОИ.
Грегорио Пальтриньери выступит 9 августа в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.
«Да, мы обеспокоены. Нельзя организовывать такую важную гонку в месте, которое недостаточно проверено. Там наверняка холодно и есть течение, потому что это река. Скорее всего, там грязно.
Там нет условий для плавания, но я почти уверен, что они [организаторы Олимпиады] проведут соревнования на Сене, потому что они вложили в это слишком много денег. Это похоже на издевательство.
Они делают это, потому что потратили деньги. Но они не дают нам возможности попробовать это [плавание в Сене], и они также не дают нам уверенности в том, что это безопасно», – сказал итальянский пловец.
Ранее на реке отменили уже два тренировочных заплыва триатлонистов из-за плохого качества воды после прошедших дождей.
Или нет?
Самый заплюсованный: "Fare il diavolo a 4 per organizzare le olimpiadi, per poi disputare gare di nuoto tra le feci dei parigini.
Ci vadano il macrozyno e la nonnina."
да. Нашёл. 🤣Мэрия Парижа подтвердила участие мэра Анн Идальго, которая недавно нырнула в очищенную от нечистот Сену, в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. К этому времени чиновница должна будет завершить курс лечения от проказы, с которой была госпитализирована вскоре после купания в главной реке Франции. (С)
Ибо на очистку рек выделяются деньги , деньги идут из бюджета , где каждая копеечка считается и бюджет не распиливается ибо коррупции в Европе нет.Нет !
Так что все эти сказки Мосфильм снимает )
Ничего нового.