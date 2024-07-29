Грегорио Пальтриньери: «Для плавания в Сене нет условий, это похоже на издевательство. Организаторы делают это, потому что потратили деньги»

Олимпийский чемпион Пальтриньери заявил, что Сена не подходит для плавания на ОИ.

Грегорио Пальтриньери выступит 9 августа в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.

«Да, мы обеспокоены. Нельзя организовывать такую важную гонку в месте, которое недостаточно проверено. Там наверняка холодно и есть течение, потому что это река. Скорее всего, там грязно.

Там нет условий для плавания, но я почти уверен, что они [организаторы Олимпиады] проведут соревнования на Сене, потому что они вложили в это слишком много денег. Это похоже на издевательство.

Они делают это, потому что потратили деньги. Но они не дают нам возможности попробовать это [плавание в Сене], и они также не дают нам уверенности в том, что это безопасно», – сказал итальянский пловец.

Ранее на реке отменили уже два тренировочных заплыва триатлонистов из-за плохого качества воды после прошедших дождей.