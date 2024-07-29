Грегорио Пальтриньери: «Для плавания в Сене нет условий, это похоже на издевательство. Организаторы делают это, потому что потратили деньги»

Теги плавание сборная Италии по водным видам Олимпиада-2024 Грегорио Пальтриньери Водные виды

Олимпийский чемпион Пальтриньери заявил, что Сена не подходит для плавания на ОИ.

Грегорио Пальтриньери выступит 9 августа в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.

«Да, мы обеспокоены. Нельзя организовывать такую важную гонку в месте, которое недостаточно проверено. Там наверняка холодно и есть течение, потому что это река. Скорее всего, там грязно.

Там нет условий для плавания, но я почти уверен, что они [организаторы Олимпиады] проведут соревнования на Сене, потому что они вложили в это слишком много денег. Это похоже на издевательство.

Они делают это, потому что потратили деньги. Но они не дают нам возможности попробовать это [плавание в Сене], и они также не дают нам уверенности в том, что это безопасно», – сказал итальянский пловец.

Ранее на реке отменили уже два тренировочных заплыва триатлонистов из-за плохого качества воды после прошедших дождей. 

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38 комментариев
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Ответ Чебурашка от Гены
А когда, кстати, Макрон, Бах и мэрша- русофобка собираются купаться в речке - вонючке? Божились ведь. 😁
Мэр уже занырнула а потом на больничный ушла
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+19
безусловно и категорично это другое
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+17
Ответ SadButTrue
После дождей нельзя купаться даже в океане если рядом крупный город. Не то что в реке. Это так к сведению
А организаторы об этом, конечно, не знали. А уж откуда дожди в Париже? Ведь до дождей Сена была чиста, как слеза младенца.
Или нет?
+16
-1
+15
После дождей нельзя купаться даже в океане если рядом крупный город. Не то что в реке. Это так к сведению
+18
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конечно, плавать то нужно в воде, а не в сене
+12
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+10
не знаю, а Губерневу вот норм, хотя ему же не плыть самому то...
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В цветущем саду и реки - сплошная амброзия. Уж итальянец то должен шарить. Странно всё это
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+7
так пусть галльский петух 🐓 микрон один и плавает
+11
-5
+6
Ответ адекват
А говорили, что только у нас воруют))
но-но! Воруют и коррупция - это в РФ, а в цивилизованном мире лоббируют и оптимизируют бюджет!
+10
-6
+4
Ответ SadButTrue
Да мне наплевать в общем. Наверняка предвидели, поэтому заплывы и стоят в самом начале олимпиады. Но конечно так парится не стоило, тем более у Франции до фига морских пляжей. Провели бы эту часть олимпиады в Нормандии и Ницце, никто бы не расстроился
В каком это "самом начале"? Вы вообще в курсе, когда они?
+4
0
+4
Надо просто переименовать в соревнования по плаванию в грязной реке, и всё
+5
-1
+4
Доцент, нет тут никакого сена
+4
0
+4
А когда, кстати, Макрон, Бах и мэрша- русофобка собираются купаться в речке - вонючке? Божились ведь. 😁
+8
-5
+3
Забавны комментарии итальянцев в источнике. Такое впечатление, что те же люди, что на спортсе.
Самый заплюсованный: "Fare il diavolo a 4 per organizzare le olimpiadi, per poi disputare gare di nuoto tra le feci dei parigini.
Ci vadano il macrozyno e la nonnina."
+3
0
+3
Губер же сказал - хватит обсуждать Сену. Что непонятного?
+3
-1
+2
Можно провести в Сене тестовый заплыв с участием той нечисти с церемонии открытия. И по результатам оценить пригодность реки
+2
0
+2
Ответ Алексей Ларёв
Один помнится тоже много чего обещал и про конституцию и про пенсию,и ничего,съели...
Стрелочником работаете, похоже? Давайте поспамим про пенсии бабушек в теме ОИ. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
А да. Нашёл. 🤣Мэрия Парижа подтвердила участие мэра Анн Идальго, которая недавно нырнула в очищенную от нечистот Сену, в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. К этому времени чиновница должна будет завершить курс лечения от проказы, с которой была госпитализирована вскоре после купания в главной реке Франции. (С)
Похоже там неприкасаемые купались. И в их числе сама мэрша, так как у проказы инкубационный период исчисляется годами
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Ответ Penguin
Мэр уже занырнула а потом на больничный ушла
А
да. Нашёл. 🤣Мэрия Парижа подтвердила участие мэра Анн Идальго, которая недавно нырнула в очищенную от нечистот Сену, в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. К этому времени чиновница должна будет завершить курс лечения от проказы, с которой была госпитализирована вскоре после купания в главной реке Франции. (С)
+4
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А говорили, что только у нас воруют))
+6
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Ответ Чебурашка от Гены
Да не бойтесь. Там уже одна тётя в скафандре около бережка поплавала. Так визжала, так визжала... 😁 Вот ждём новости из инфекционного отделения.
Говорят к закрытию игр выпишут: Благодаря тому, что госпожа Идальго обратилась к врачам сразу после выхода на берег, и у нас было время, чтобы прокапать ей полный курс антибиотиков прежде, чем начались визуальные проявления лепры.
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Ответ rieben
Давайте к нам, Дворец водных видов спорта. Сибгата Хакима 62, время работы: 7.00-21.00.
"в плавании на открытой воде на дистанции 10 км" - и при чём тут Дворец ❓🤔
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Ответ Penguin
Мэр уже занырнула а потом на больничный ушла
К открытию вряд ли, но на церемонию закрытия Анн Идальго обязательно придёт, – говорит доктор Хабиби. – Для неё даже сконструируют специальную лестницу, по которой она сможет подняться на кафедру для выступления перед болельщиками. Всё это – благодаря тому, что госпожа Идальго обратилась к врачам сразу после выхода на берег, и у нас было время, чтобы прокапать ей полный курс антибиотиков прежде, чем начались визуальные проявления лепры. В результате вред её здоровью совсем незначителен. Раньше человека, который искупался в Сене, обычно опознавали по цвету синтетического купальника, поскольку органические ткани после столь длительного пребывания в воде разлагались полностью».🤣🤣🤣
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Ответ Penguin
Мэр уже занырнула а потом на больничный ушла
Уползла,приманчивой блистая чешуею...(c)
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Ответ Олег Петровв
Можно провести в Сене тестовый заплыв с участием той нечисти с церемонии открытия. И по результатам оценить пригодность реки
В таком заплыве первым точно приплывает какое-нибудь говно, даже если Сена чудесным образом очистится.
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Ответ Геннадий Тимченко
"в плавании на открытой воде на дистанции 10 км" - и при чём тут Дворец ❓🤔
Казанка сразу за дворцом тогда.
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Даже не смотря на то, что во время дождей купаться нельзя, это же не дикая редкость какая-то, сейчас постоянно льёт сильно раз в месяц, это высоковероятностный риск. Обосрались тут, я считаю, запасной вариант надо гораздо раньше предоставлять, а не тренировки отменять.
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Не может быть грязных рек в Европе по определению .
Ибо на очистку рек выделяются деньги , деньги идут из бюджета , где каждая копеечка считается и бюджет не распиливается ибо коррупции в Европе нет.Нет !
Так что все эти сказки Мосфильм снимает )
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Жители Франции с иронией и сарказмом восприняли решение мэра Парижа Анн Идальго доказать безопасность водных процедур в реке Сена на своем личном примере. После того, как градоначальница искупалась в Сене, ее стали сравнивать с мультипликационным персонажем Шреком — зеленым огром.😁
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База.
Ничего нового.
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