Литовская пловчиха Рута Мейлутите побила мировой рекорд на дистанции 50 м брассом

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта рекорды сборная Италии жен Рута Мейлутите сборная Литвы жен Бенедетта Пилато Водные виды

Литовская пловчиха Рута Мейлутите побила мировой рекорд на 50 м брассом.

Сегодня спортсменка выиграла золото на чемпионате мира в японской Фукуоке, преодолев дистанцию за 29,16 секунды.

Предыдущее достижение было установлено в 2021 году итальянкой Бенедеттой Пилато (29,30), которая сегодня выиграла бронзу в том же заплыве.

Плавание. Чемпионат мира. Мейлутите выиграла с мировым рекордом на 50 м брассом, Макинтош, Шестрем и Хафнауи одержали победы, у США – два золота в эстафетах

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