Литовская пловчиха Рута Мейлутите побила мировой рекорд на дистанции 50 м брассом

Литовская пловчиха Рута Мейлутите побила мировой рекорд на 50 м брассом.

Сегодня спортсменка выиграла золото на чемпионате мира в японской Фукуоке, преодолев дистанцию за 29,16 секунды.

Предыдущее достижение было установлено в 2021 году итальянкой Бенедеттой Пилато (29,30), которая сегодня выиграла бронзу в том же заплыве.

Плавание. Чемпионат мира. Мейлутите выиграла с мировым рекордом на 50 м брассом, Макинтош, Шестрем и Хафнауи одержали победы, у США – два золота в эстафетах