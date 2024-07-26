New York Post включил Ефимову в топ самых сексуальных спортсменок на Олимпиаде-2024. Россиянка не выступит на Играх
Юлия Ефимова попалак в топ самых сексуальных спортсменок по версии New York Post.
Пловчиха Юлия Ефимова вошла в список из девяти самых сексуальных спортсменок на Олимпиаде-2024 в Париже по версии New York Post.
Россиянка не выступит на Играх – она получила нейтральный статус, но не смогла выполнить олимпийский норматив.
Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер.
Во-вторых, да
В категориях.....тьфу, простите, ...в теме надо разбираться!
2. Molly Caudery, 24, pole vault
3. Natalia Kaczmarek, 26, relay runner
4. Alysha Newman, 30, pole vault
5. Lieke Klaver, 25, runner
6. Yuliya Efimova, 32, swimming
7. Luana Alonso, 20, swimming
8. Katie Moon, 33, pole vault
9. Sandi Morris, 32, pole vault
- Ну как что, грудь и попа
- А, то есть, на лицо тебе насрать?
- Не надо
Те кого вы назвали есть абсолютно в любой стране мира
Мельчает журналистика, мельчает...