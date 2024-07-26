New York Post включил Ефимову в топ самых сексуальных спортсменок на Олимпиаде-2024. Россиянка не выступит на Играх

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Олимпиада-2024 девушки и спорт Водные виды

Юлия Ефимова попалак в топ самых сексуальных спортсменок по версии New York Post.

Пловчиха Юлия Ефимова вошла в список из девяти самых сексуальных спортсменок на Олимпиаде-2024 в Париже по версии New York Post.

Россиянка не выступит на Играх – она получила нейтральный статус, но не смогла выполнить олимпийский норматив.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер.

Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они

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34 комментария
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Ответ I O Gunn
там такая жеппа, что на лицо уже пофигу как-то
То есть если у Кокорина такая же попа будет, то тебе норм
+19
0
+19
Ответ Its my life
То есть если у Кокорина такая же попа будет, то тебе норм
Во-первых, не будет
Во-вторых, да
+15
0
+15
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Не старуха - а милфа.
В категориях.....тьфу, простите, ...в теме надо разбираться!
+17
-5
+12
Ответ invincible
Юля все равно ох как хороша 🍑
🍑 с лицом Кокорина. На вкус и цвет как говорится
+24
-13
+11
Юля все равно ох как хороша 🍑
+15
-7
+8
Огласите весь список, пожалуйста
+10
-2
+8
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
🍑 с лицом Кокорина. На вкус и цвет как говорится
там такая жеппа, что на лицо уже пофигу как-то
+11
-4
+7
1. Alica Schmidt, 25, relay runner
2. Molly Caudery, 24, pole vault
3. Natalia Kaczmarek, 26, relay runner
4. Alysha Newman, 30, pole vault
5. Lieke Klaver, 25, runner
6. Yuliya Efimova, 32, swimming
7. Luana Alonso, 20, swimming
8. Katie Moon, 33, pole vault
9. Sandi Morris, 32, pole vault
+6
0
+6
Ответ Ллб
Не старуха - а милфа. В категориях.....тьфу, простите, ...в теме надо разбираться!
Что ты хочешь от семиклассника? Для него все, кто старше 16 одной ногой в могиле 🤣🤣
+5
0
+5
Ответ Ллб
Я извиняюсь, а это взаимосвязанно разве?🙄🤔
Милф, в переводе с английского, мом ай’д лайк ту фак. Американский пирог не смотрел что ли?
+5
0
+5
Ответ Ллб
Не старуха - а милфа. В категориях.....тьфу, простите, ...в теме надо разбираться!
а как она милфа, если у нее детей нет ?
+3
0
+3
Ответ Mehmet Okur
Милф, в переводе с английского, мом ай’д лайк ту фак. Американский пирог не смотрел что ли?
Да смотрел конечно, просто очень давно ( и не фанат). А про аббревиатуру вспомнил -- Вы абсолютно правы
+4
-1
+3
Да ну, она страшная. Киприотка-россиянка норм
+4
-2
+2
Они правда дураки или стебутся...
+2
0
+2
Ответ Нагрузки Сборной
Алиса Шмидт, все остальные
Есть фото? Друг просит
+1
0
+1
Ответ unbelievable
Огласите весь список, пожалуйста
Алиса Шмидт, все остальные
+2
-1
+1
Ответ Its my life
То есть если у Кокорина такая же попа будет, то тебе норм
Кокорин отвернись ахахахха
+1
0
+1
Ответ I O Gunn
там такая жеппа, что на лицо уже пофигу как-то
- Саш, а что тебе нравится в девушках?
- Ну как что, грудь и попа
- А, то есть, на лицо тебе насрать?
- Не надо
+2
-1
+1
Ответ DVS1
Комментарий удален модератором
Вы явно поглощены пропагандой, если упомянули слово в конце вашего слова.
Те кого вы назвали есть абсолютно в любой стране мира
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Ответ filippa
а как она милфа, если у нее детей нет ?
Я извиняюсь, а это взаимосвязанно разве?🙄🤔
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огласите весь список, пожалуйста)
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Ответ Archey
1. Alica Schmidt, 25, relay runner 2. Molly Caudery, 24, pole vault 3. Natalia Kaczmarek, 26, relay runner 4. Alysha Newman, 30, pole vault 5. Lieke Klaver, 25, runner 6. Yuliya Efimova, 32, swimming 7. Luana Alonso, 20, swimming 8. Katie Moon, 33, pole vault 9. Sandi Morris, 32, pole vault
Странный список 2 пловчихи четыре прыгуньи с шестом, и 3 бегуньи) видимо других видов спорта на ОИ нет)
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Комментарий удален пользователем
Просто редактор так сильно возбудился при виде Юли, что уже не мог мозгом соображать, поэтому не учёл, что она не отобралась на ОИ ))) От себя добавлю, что Ефимова действительно красотка, поэтому с пониманием отношусь к этой ошибке
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Комментарий удален пользователем
Сколько смотрю на нее, никак не могу там увидеть хоть что-то привлекательное. Ну, явно не красавица.
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Русский след
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Нет чтобы список с фотографиями разместить.
Мельчает журналистика, мельчает...
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