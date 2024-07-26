New York Post включил Ефимову в топ самых сексуальных спортсменок на Олимпиаде-2024. Россиянка не выступит на Играх

Юлия Ефимова попалак в топ самых сексуальных спортсменок по версии New York Post.

Пловчиха Юлия Ефимова вошла в список из девяти самых сексуальных спортсменок на Олимпиаде-2024 в по версии New York Post.

Россиянка не выступит на Играх – она получила нейтральный статус, но не смогла выполнить олимпийский норматив.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер.

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