Ефимова не получит wild card для участия в Олимпиаде в Париже

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова World Aquatics (FINA) Париж-2024 Водные виды

Юлия Ефимова не может получить wild card для участия в Олимпиаде в Париже.

Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics). 

В июне шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус.

Она выступила на чемпионате Багамских островов, где пыталась отобраться на Олимпиаду-2024, но не выполнила норматив.

«У спортсменов нет возможности получить wild card для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», – отметили в федерации.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли

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3 комментария
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Ну в принципе, красивой фигурой можно похвастаться и с пляжа в Инстаграм, не обязательно для этого ехать статистом на Олимпиаду.
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Господи, какая ей олимпиада. Старая бабка уже.
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