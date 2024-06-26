Ефимова не получит wild card для участия в Олимпиаде в Париже

Юлия Ефимова не может получить wild card для участия в Олимпиаде в Париже.

Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics).

В июне шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус.

Она выступила на чемпионате Багамских островов, где пыталась отобраться на Олимпиаду-2024, но не выполнила норматив.

«У спортсменов нет возможности получить wild card для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», – отметили в федерации.

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