Витольд Банька: «USADA пытается поставить себя выше остального мира. Возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы»

Теги допинг сборная Китая USADA WADA Токио-2020 Трэвис Тайгерт CHINADA Витольд Банька Водные виды

Глава WADA Банька заявил, что USADA пытается поставить себя выше остального мира.

В апреле этого года газета The New York Times сообщила, что у 23 китайских пловцов обнаружили триметазидин в допинг-пробах перед Олимпиадой-2020, но они выступили на Играх.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что спортсмены не были наказаны, так как не удалось опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в их организм.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов.

Независимый прокурор не выявил ошибок со стороны WADA в допинг-деле пловцов.

«Репутация WADA была атакована политически мотивированными обвинениями. Было важно быстро ответить на них до Игр в Париже.

USADA говорит, что «акт Родченкова» был применен, потому что WADA нельзя доверять как сильному, честному мировому наблюдателю.

Такое видение говорит о том, что USADA пытается поставить себя выше остального мира, возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы», – сказал Витольд Банька на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Глава WADA: «США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга. Это не только спортивная, но и общественная проблема»

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

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20 комментариев
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Неужели американцы хотят себя поставить выше всего остального мира? Просто не могу в это поверить!
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Интересно, чем все закончится?
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Что этот банька себе позволяет?!?
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Как он посмел такое сказать против своих хозяев?
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Это что-то новое?🤔
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Готовь свой предбанник, Банька. Напихают тебе дров полную печурку. Ишь чего удумал - на гегемона тявкать.
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Ответ Danila BGR
Интересно, чем все закончится?
Понятно чем - Баньку отправят в баньку. Объявит о своей отставке, принесёт извинения, если не успеют застрелить
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Что значит "пытается"?🤣 Долларовая система позволяет им себя так вести, проплаченные сми и нко по всему миру ведут свою подрывную деятельность - и надо признать виртуозно, управляемый хаос работает
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Сейчас наши либералы убедительно докажут, что Баньке надо поменьше смотреть российское тв, а США страна с эталонной антидопинговой культурой ))
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Ясно всё с ним - агент Кремля!
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Ответ Danila BGR
Интересно, чем все закончится?
Рукопожатием, и обвинением хакеров в данной подставе WADA, ChinADA и пр.
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Ответ Potapson
Неужели американцы хотят себя поставить выше всего остального мира? Просто не могу в это поверить!
США уже давно стоят в позе мирового жандарма.)
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Ответ Danila BGR
Интересно, чем все закончится?
"Голову ему отрубят и всего делов."
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Война чинуш за влияние и деньги. Оказывается, такое не только в России бывает
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Возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы» - Так ежели ВАДА бездействует в отношении китайских допингистов, то возможно и заменить.
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Банька ещё не всё про закон Родченкова знает... Может сам и под следствие американское попасть, как сообщник китайских допингистов.
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Да они уже давно поставили себя выше.НХЛ .НБА,МЛБ да и другие лиги не подпускают ВАДА .
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Ну ни фига себе Банька разошелся)) прям камикадзе какой-то)))
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