Витольд Банька: «USADA пытается поставить себя выше остального мира. Возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы»
Глава WADA Банька заявил, что USADA пытается поставить себя выше остального мира.
В апреле этого года газета The New York Times сообщила, что у 23 китайских пловцов обнаружили триметазидин в допинг-пробах перед Олимпиадой-2020, но они выступили на Играх.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что спортсмены не были наказаны, так как не удалось опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в их организм.
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов.
Независимый прокурор не выявил ошибок со стороны WADA в допинг-деле пловцов.
«Репутация WADA была атакована политически мотивированными обвинениями. Было важно быстро ответить на них до Игр в Париже.
USADA говорит, что «акт Родченкова» был применен, потому что WADA нельзя доверять как сильному, честному мировому наблюдателю.
Такое видение говорит о том, что USADA пытается поставить себя выше остального мира, возможно, даже заменить WADA в качестве глобального регулятора антидопинговой системы», – сказал Витольд Банька на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Глава WADA: «США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга. Это не только спортивная, но и общественная проблема»
У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?