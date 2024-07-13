ASOIF: «Расследование дела китайских пловцов может привести к тому, что международные федерации задумаются о рисках, связанных с передачей международных соревнований США»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA World Aquatics (FINA) сборная Китая жен ASOIF Водные виды

США могут лишиться международных турниров из-за расследования дела китайских пловцов.

Об этом заявила Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF). 

В 2021 году 23 китайских пловца попались на триметазидине перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало их отстранять, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Позднее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к WADA и призвало пересмотреть его деятельность. США начали собственное уголовное расследование по допинговому делу китайских пловцов. 

«ASOIF серьезно обеспокоена тем, что руководителю одной из входящих в нее международных федераций было приказано дать показания в качестве свидетеля в ФБР. 

Это федеральное расследование и связанная с ним повестка в суд исполнительному директору Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по поводу антидопингового дела с участием китайских пловцов угрожают подорвать основополагающие принципы WADA и Всемирного антидопингового кодекса. 

WADA создано и признано органами государственной власти и спортивным движением в качестве высшего органа по борьбе с допингом. Оно координирует антидопинговые правила во всех видах спорта и странах, чтобы обеспечить целостность соревнований. 

Уголовное расследование в США по антидопинговому делу на иностранной территории и недавняя позиция Антидопингового агентства США угрожают подорвать роль и независимость WADA и доверие к глобальной антидопинговой системе.

США — один из крупнейших спортивных рынков в мире, где на ближайшие годы запланировано множество крупных международных спортивных соревнований, в том числе летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Экстерриториальное расследование США вызывает сомнения в личной безопасности спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций, а также в уверенности, с которой они могут приезжать в США для участия в международных спортивных соревнованиях.

Расследование может привести к тому, что международные федерации задумаются о рисках, связанных с передачей будущих международных соревнований США», – говорится в заявлении ASOIF. 

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8 комментариев
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Идея правильная, но верится с трудом.
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Давно пора полностью отстранить сша!
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С кем же ты не согласен, с США или Китаем? С обоими (с)...
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У кого то стали открываться глазки?
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Просто эталонный жабагадюкинг, где омерзительны абсолютно все: и те кто покрывает китайских допингистов и американские власти, закрывающее глаза на допинг в американском спорте, но при этом пытающиеся устранить конкурентов из Китая откровенно силовым путем.
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одна сверхдержава хочет отсранить другую от спортано этого ,конечнобне будет
остранять как обычно страну третьяго мира,например,румынию
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Ответ Евгений
Давно пора полностью отстранить сша!
"Да кто ж их отстранит? Они ж памятник!"))
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