Эммануэль Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Макрон заявлял, что искупается в реке, чтобы показать, что сейчас она чистая и в ней можно проводить олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

«Он не заявлял, что обязательно искупается в Сене до Олимпиады, он говорил, что просто искупается в ней и всегда выражал в этом уверенность. Не факт, что у него будет на это время перед », – сообщил пресс-секретарь президента Франции.

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