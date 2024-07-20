Эммануэль Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпиады-2024 в Париже

Теги Олимпиада-2024 Эммануэль Макрон Водные виды

Эммануэль Макрон может не успеть искупаться в Сене до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Макрон заявлял, что искупается в реке, чтобы показать, что сейчас она чистая и в ней можно проводить олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

«Он не заявлял, что обязательно искупается в Сене до Олимпиады, он говорил, что просто искупается в ней и всегда выражал в этом уверенность. Не факт, что у него будет на это время перед Олимпиадой», – сообщил пресс-секретарь президента Франции.

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Министр спорта Франции искупалась в Сене накануне Олимпиады в Париже

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53 комментария
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Все-то вы в трудах великий государь, аки пчела
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очередной воздухан
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Ой, как же так? Ехать наверное далеко
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На словах он Лев Толстой, а на деле буй простой.
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С тазиком с цементом на ногах, надеюсь?
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Мог бы просто жену отправить
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Как же измельчали современные политики. Одни пустобрехи кругом. Ничего не весят их слова
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Ответ M a y h e M
Очень хорошо что вы так пристально следите за президентами других стран
а жители других стран за нашим совсем не следят.
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Ну правильно. Мэр Парижа вон искупалась и теперь с дизентерией лежит (про это спорц не написал).
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Вот это отмазки)) у нас во дворе лет в 10 такие аргументы предъявляли))))))
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Попозже, и в бассейне
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Думаю, Макрону последнее время и без купания в Сене в жизни хватает дерьма
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Ответ JackJohnnieJim
Все-то вы в трудах великий государь, аки пчела
Не бережёшь ты себя Эмануэль Жан-Мишелевичь, всё о Франции думаешь, да о Франции... Отдохнуть бы тебе, в Сене искупаться
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Болтнуть языком время есть. Сделать дело конечно же время неи
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Ответ давай так
Как будто ты не такой.
Я не делаю популистических политических заявлений, не болтай
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Я ж плавать не умею,-вдруг вспомнил Макрон.
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А вдруг вода в реке омолаживает человека. Макрон, искупайся.
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Что ж ты фраер сдал назад....
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Ответ Юквэл
А вдруг вода в реке омолаживает человека. Макрон, искупайся.
Там министр уже плавала. Вроде моложе не стала
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что ж ты фраер сдал назад?)
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Врудабол
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Пустобрех и ссыкун. Вот и весь Макрон, не мужик, за слова не отвечает. Фу, позорник
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А освежиться по дороге на работу не?
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Жену пусть вперед пропустит
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Новость дня Спортс! Продолжайте держать в курсе подобных событий.....!!!
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Ахахаха:))))
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Ответ давай так
Как будто ты не такой.
А что, этот комментатор со спортс какая-то публичная личность, чтобы ему говорить о том, что он такой же?
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Бабушка не отпускает
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какая печалька
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Этот фраер сдал назад...
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