Олимпийская чемпионка Шарон ван Раувендал собирается принять антибиотики перед заплывом в Сене на Играх-2024

Теги плавание сборная Нидерландов жен Олимпиада-2024 Шарон ван Раувендал Здоровье Водные виды

Нидерландская пловчиха планирует принять антибиотики перед заплывом в Сене.

Шарон ван Раувендал – олимпийская чемпионка 2016 года на дистанции 10 км, серебряный призер Олимпиады-2020.

В Париже соревнования по плаванию на открытой воде пройдут на Сене, которую очистили специально к Олимпиаде. Купание в реке было запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды.

«Я приму небольшую дозу антибиотиков за несколько дней до заплыва, чтобы предотвратить диарею. Я так делала в прошлом году. <...> А еще мы всегда пьем колу после гонки – говорят, это убивает бактерии.

Если я буду единственной, кто скажет «слишком грязно, я туда не пойду», то у меня не будет медали. А я хотела бы выиграть золото», – приводит слова ван Раувендал издание AD. 

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13 комментариев
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Просто прекрасно! Желаю победы французским бактериям и терпения фаянсовым изделиям. Вив ля франс, мазафаказ!
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Не поможет
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потом просто в душ из мираместина сходить и все норм
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В животе ураган - принимай эспумизан!
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Кстати, министра спорта и мэра после заплыва никто не видел...
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Ответ Always_sam
Комментарий скрыт
А что случилось?) Неприятная правда? Проблемы в раю?)
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Зачем такие сложности, проще приобрести скафандр для глубоководных погружений, это 100% гарантия от диареи.
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Там придётся не только антибиотики, но и затычки всякие, вплоть до скафандра.
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Лучше по примеру Байлз стероидами ушататься. И справку заготовить:)
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Кока-Кала! Попробуй....почувствуй.
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не ожидал, что буду искренне рад за тех спортсменов, которых не допустили до этих заплывов по парижской канализации под названием Сена) Здоровье важнее
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Ответ Wings of Freedom
Там придётся не только антибиотики, но и затычки всякие, вплоть до скафандра.
Затычки в уши определенно нужны. С остальным придётся бороться антибиотиками
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