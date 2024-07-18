Олимпийская чемпионка Шарон ван Раувендал собирается принять антибиотики перед заплывом в Сене на Играх-2024
Нидерландская пловчиха планирует принять антибиотики перед заплывом в Сене.
Шарон ван Раувендал – олимпийская чемпионка 2016 года на дистанции 10 км, серебряный призер Олимпиады-2020.
В Париже соревнования по плаванию на открытой воде пройдут на Сене, которую очистили специально к Олимпиаде. Купание в реке было запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды.
«Я приму небольшую дозу антибиотиков за несколько дней до заплыва, чтобы предотвратить диарею. Я так делала в прошлом году. <...> А еще мы всегда пьем колу после гонки – говорят, это убивает бактерии.
Если я буду единственной, кто скажет «слишком грязно, я туда не пойду», то у меня не будет медали. А я хотела бы выиграть золото», – приводит слова ван Раувендал издание AD.
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