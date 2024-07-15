Панкратов об Олимпиаде: «Для наших спортсменов праздник превратится в унижение. Даже если победишь, будешь освистан, а победу поставят под сомнение»

Денис Панкратов считает, что Олимпиада будет «унижением» для российских атлетов.

По состоянию на 15 июля только 15 российских спортсменов допущены к Играм в в нейтральном статусе и приняли приглашение МОК. 21 спортсмен отказался от участия в Играх, несмотря на допуск.

«Мы не хотим, чтобы при выходе на старт наших спортсменов освистывали, но это будет.

Почему мы стремимся к Олимпиаде? Потому что это праздник, но для наших спортсменов этот праздник превратится в унижение. Не в плане того, что можешь показать не самый высокий результат.

Ты можешь быть самым сильным, но даже если победишь, тебя не оценят должным образом.

Ты будешь освистан, победа будет поставлена под сомнение, а на пресс‑конференции будешь отвечать на вопросы не о том, какой ты великий, а о том, что ты думаешь по поводу жизни на Марсе», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Панкратов.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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