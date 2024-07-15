Панкратов об Олимпиаде: «Для наших спортсменов праздник превратится в унижение. Даже если победишь, будешь освистан, а победу поставят под сомнение»

Теги Олимпийская сборная России Денис Панкратов Олимпиада-2024 Политика Матч ТВ Водные виды

Денис Панкратов считает, что Олимпиада будет «унижением» для российских атлетов.

По состоянию на 15 июля только 15 российских спортсменов допущены к Играм в Париже в нейтральном статусе и приняли приглашение МОК. 21 спортсмен отказался от участия в Играх, несмотря на допуск. 

«Мы не хотим, чтобы при выходе на старт наших спортсменов освистывали, но это будет.

Почему мы стремимся к Олимпиаде? Потому что это праздник, но для наших спортсменов этот праздник превратится в унижение. Не в плане того, что можешь показать не самый высокий результат.

Ты можешь быть самым сильным, но даже если победишь, тебя не оценят должным образом.

Ты будешь освистан, победа будет поставлена под сомнение, а на пресс‑конференции будешь отвечать на вопросы не о том, какой ты великий, а о том, что ты думаешь по поводу жизни на Марсе», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Панкратов

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 15 человек – борец Мамедов отказался от участия, список обновляется

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сам Понкратов ездил на Олимпиаду, а другим не дает. Ещё один подлец.
+29
-7
+22
Ок.
Кто хочет соревноваться с лучшими тот на олимпиаде.
Остальные ноют под дверью.
+19
-5
+14
Панкратов, так это же удобно. Вот не выиграл кто-то из россиян и сразу можно сказать - засудили , т.к не дружественные страны же. И в басманный суд заявочку. А он, суд, медальку вручит, как потерпевшему от санкций. Ну и там дальше гранты, стипендии, депутатство.
+6
-2
+4
Ответ R Air
"а российские власти и спецслужбы должны сделать все чтобы либо сорвать олимпиаду, либо испортить ее французам любым способом, абсолютно любым способом" Это называется: бункерный гадит, как аналог "англичанка гадит", да ?
Там в это вся суть современного патриотизма в России - ####### соседу под дверь))
+5
-1
+4
Ответ Юрий Фастов
Сам Понкратов ездил на Олимпиаду, а другим не дает. Ещё один подлец.
А где хоть слово, указывающее на то, что Панкратов не дает/против выступления на играх?
+9
-6
+3
Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий удален модератором
"а российские власти и спецслужбы должны сделать все чтобы либо сорвать олимпиаду, либо испортить ее французам любым способом, абсолютно любым способом"
Это называется: бункерный гадит, как аналог "англичанка гадит", да ?
+4
-1
+3
Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий удален модератором
Привет, бот, с датой регистрации 15.07
+3
0
+3
Ну это сами спортсмены должны решать. Всю жизнь готовиться к Олимпиаде и пропустить? Он сам знает насколько это мораль и финансово ложится на родителей.
+2
-1
+1
Гнус какой-то... Зудит, зудит...
Российские теннисисты выступают на всех международных турнирах и никакого свиста там не слышно.
+2
-1
+1
Ответ artpal
А где хоть слово, указывающее на то, что Панкратов не дает/против выступления на играх?
Смотрю в книгу вижу фигу, именно так читает автор опуса про запрет
+1
0
+1
Главное, о чем умолчал - кем будешь освистан.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ ГЕНПЛАН
Там в это вся суть современного патриотизма в России - ####### соседу под дверь))
Комментарий удален модератором
Ответ Константин Казанцев_1116233532
Комментарий удален модератором
Кто так обзывается тот сам так называется!
0
0
0
Ответ Mixalblch
Привет, бот, с датой регистрации 15.07
Привет, мамкин оппозиционер, желаю тебе неудачи во всем)
0
0
0
Ответ ГЕНПЛАН
Кто так обзывается тот сам так называется!
ты ли6ердун?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий