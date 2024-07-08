Коновалов об отказе федераций везти команду на ОИ-2024: «Мнение спортсменов у нас не учитывается. Они не могут пойти против системы, иначе окажутся в черном списке»

Пловец Никита Коновалов считает, что в России не учитывают мнение спортсменов.

Федерации спортивной борьбы и дзюдо России ранее отказались отправлять отобравшихся спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждёт россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать.

Патриотизм – это состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что ехать на Олимпиаду не надо. А мнение самих спортсменов у нас не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. В противном случае, спортсмены могут оказаться в чёрных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы», – рассказал серебряный призер чемпионата мира по плаванию.

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